Londra, bu aralık ayında göz kamaştırıcı bir kış masalına dönüşüyor. Başkentte düzenlenecek birbirinden unutulmaz spor etkinlikleri, özellikle de öne çıkan Premier Lig maçları, yılbaşı döneminin ışıltısına ayrı bir heyecan katıyor.

İster sevdiğiniz birine yılbaşı hediyesi arıyor olun ister birkaç saatliğine ailece oturulan koltuktan kalkıp canlı sporun heyecanını yaşamak isteyin, maç veya etkinlik biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Geleneksel Boxing Day futbol maçlarından büyük önem taşıyan Londra derbilerine ve Ally Pally'deki Dünya Dart Şampiyonası'nın coşkulu kalabalığına kadar şehrin spor takvimi tatil döneminde iyice yoğunlaşıyor.

Bu aralık ayında Londra'da kaçırılmaması gereken etkinliklerde yerinizi kalabalıktan önce ayırtabilmeniz için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

1. Premier Lig, Championship ve Carabao Kupası maçları, Londra (çeşitli statlar): 2-30 Aralık

Aralık boyunca Londra'da Kuzey Londra derbisi (Tottenham-Arsenal) ve Crystal Palace ile Sunderland arasındaki Carabao Kupası çeyrek finali dâhil, önemli iç saha futbol maçları oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Maç Biletler Stat 2 Aralık Çarşamba (19.30) Premier Lig: Chelsea-Crystal Palace Biletler Stamford Bridge 2 Aralık Çarşamba (20.15) Premier Lig: Brentford-Arsenal Biletler Gtech Community Stadium 3 Aralık Perşembe (20.15) Premier Lig: Tottenham Hotspur-Fulham Biletler Tottenham Hotspur Stadium 5 Aralık Cumartesi (12.30) Premier Lig: Chelsea-Liverpool Biletler Stamford Bridge 5 Aralık Cumartesi (20.00) Premier Lig: Brentford-Manchester City Biletler Gtech Community Stadium 6 Aralık Pazar (20.00) Premier Lig: Tottenham Hotspur-Arsenal Biletler Tottenham Hotspur Stadium 8 Aralık Salı (19.45) Championship: Millwall-Sheffield United Biletler The Den 8 Aralık Salı (19.45) Championship: Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers Biletler Loftus Road Stadium 8 Aralık Salı (20.00) Championship: West Ham United-Middlesbrough Biletler London Stadium 12 Aralık Cumartesi (12.30) Championship: Queens Park Rangers-Watford Biletler Loftus Road Stadium 12 Aralık Cumartesi (15.00) Premier Lig: Fulham-Brentford Biletler Craven Cottage 12 Aralık Cumartesi (15.00) Championship: West Ham United-Bristol City Biletler London Stadium 13 Aralık Pazar (14.00) Premier Lig: Arsenal-Bournemouth Biletler Emirates Stadium 13 Aralık Pazar (19.00) Premier Lig: Crystal Palace-Manchester United Biletler Selhurst Park 16 Aralık Çarşamba (19.30) Carabao Kupası çeyrek finali: Crystal Palace-Sunderland Biletler Selhurst Park 19 Aralık Cumartesi (12.30) Premier Lig: Brentford-Newcastle United Biletler Gtech Community Stadium 19 Aralık Cumartesi (12.30) Championship: Millwall-Charlton Athletic Biletler The Den 20 Aralık Pazar (16.30) Premier Lig: Arsenal-Manchester United Biletler Emirates Stadium 21 Aralık Pazartesi (20.00) Premier Lig: Chelsea-Aston Villa Biletler Stamford Bridge 26 Aralık Cumartesi (15.00) Premier Lig: Fulham-Brighton & Hove Albion Biletler Craven Cottage 26 Aralık Cumartesi (15.00) Premier Lig: Tottenham Hotspur-Bournemouth Biletler Tottenham Hotspur Stadium 26 Aralık Cumartesi (15.00) Championship: Queens Park Rangers-Bristol City Biletler Loftus Road Stadium 26 Aralık Cumartesi (15.00) Championship: West Ham United-Norwich City Biletler London Stadium 27 Aralık Pazar (15.00) Premier Lig: Crystal Palace-Arsenal Biletler Selhurst Park 29 Aralık Salı (19.30) Premier Lig: Tottenham Hotspur-Brighton & Hove Albion Biletler Tottenham Hotspur Stadium 29 Aralık Salı (19.45) Championship: Millwall-Portsmouth Biletler The Den 30 Aralık Çarşamba (19.30) Premier Lig: Crystal Palace-Bournemouth Biletler Selhurst Park 30 Aralık Çarşamba (19.30) Premier Lig: Fulham-Arsenal Biletler Craven Cottage

Londra'daki Premier Lig ve Championship takımları hangileri?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Kuzey Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Batı Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Batı Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Güney Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Batı Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Kuzey Londra)

Queens Park Rangers F.C.: Loftus Road Stadium (Shepherd's Bush, Batı Londra)

West Ham United F.C.: London Stadium (Stratford, Doğu Londra)

Millwall F.C.: The Den (Bermondsey, Güneydoğu Londra)

Charlton Athletic F.C.: The Valley (Charlton, Güneydoğu Londra)

Premier Lig ve Championship biletleri nasıl alınır?

Kulüplerin resmî bilet satış kanallarında, Premier Lig ve Championship maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler sunuluyor.

İngiliz futbolunun üst düzey kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa çıkarıyor:

Önce sezonluk bilet sahiplerine

Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanan taraftarlara

Son olarak, genel satış döneminde herkese

Kulüplerin resmî kanallarından yer bulamazsanız veya son dakika bileti arıyorsanız StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet pazarlarına göz atabilirsiniz.

2. Kadınlar Dünya Kupası play-off'u: İngiltere-Ukrayna, 5 Aralık

İngiltere Kadın Milli Takımı ile Ukrayna Kadın Milli Takımı, 5 Aralık Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 17.30 (GMT) olarak planlandı. Bu karşılaşma, Kadınlar Dünya Kupası play-off finalinin rövanşı. İki maçın sonunda kazanan taraf, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

İngiltere-Ukrayna Kadınlar Dünya Kupası play-off maçı biletleri nasıl alınır?

Ev sahibi takımın taraftarları için resmî maç biletleri doğrudan Wembley Stadyumu'nun etkinlik sayfasından veya Ticketmaster UK'den alınabilir. Deplasman taraftarları (Ukrayna tribünleri), biletlerini Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) veya Wembley Stadyumu'nun deplasman taraftarlarına ayrılmış sayfası üzerinden almalıdır.

Biletlerin tükendiği maçlar veya maç günü son dakika biletleri için taraftarlar, Ticombo gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarını kullanabilir.

İngiltere-Ukrayna Kadınlar Dünya Kupası play-off maçı biletleri ne kadar?

İngiltere ile Ukrayna arasındaki 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası eleme play-off'u rövanşı için resmî genel giriş biletleri yetişkinlere 15-59 sterlin, indirimli biletler ise 5-17,50 sterlin.

3. Arsenal-Real Madrid, Emirates Stadium: 9 Aralık

Arsenal-Real Madrid maçı, 9 Aralık Salı günü Londra'daki Emirates Stadium'da oynanacak. Maçın başlama saati 20.00 (GMT) olarak planlandı.

Arsenal-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelerden girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri yapılandırılmış bir sistemle dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri: Premier Lig'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamı için yerleri garanti. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Premier Lig'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamı için yerleri garanti. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor. Red üyeleri için kura: Geleneksel, ilk gelenin önce bilet aldığı çevrim içi kuyrukların yerini ücretli Red üyeleri için rastgele yapılan kuralar aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Geleneksel, ilk gelenin önce bilet aldığı çevrim içi kuyrukların yerini ücretli Red üyeleri için rastgele yapılan kuralar aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği ve ilk satış fiyatından sunulan biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan alabiliyor.

Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği ve ilk satış fiyatından sunulan biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek hizmeti ve özel loca erişimi dâhil üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor.

Club Level koltukları, seçkin yemek hizmeti ve özel loca erişimi dâhil üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor. İkincil bilet platformları: Biletlerin tükendiği maçlar veya maç günü son dakika biletleri için taraftarlar, StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarını kullanabiliyor.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını ilk satış fiyatlarını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler için (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) yüksek fiyatlandırma uygulanıyor. Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

Üst düzey rakipler ve derbiler için (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) yüksek fiyatlandırma uygulanıyor. Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. B kategorisi maçlar: Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45-75 sterlin arasında değişiyor.

Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları 35-55 sterlinden başlıyor.

Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları başlıyor. İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), genç yetişkin üyeler (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), genç yetişkin üyeler (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor. Resmî üyelik şartı: Kuralara katılmak veya resmî kanallardan ilk satış fiyatıyla bilet almak isteyen taraftarların aktif ve ücretli bir resmî kulüp üyeliği bulunmalı.

4. PDC Dünya Dart Şampiyonası, Londra (Alexandra Palace): 11 Aralık-3 Ocak

Dünyanın en iyi dart oyuncuları, yılbaşı döneminde bir kez daha Londra'daki Ally Pally'nin atış çizgisine çıkacak. PDC Dünya Şampiyonası'ndaki heyecan 11 Aralık'ta başlayıp 3 Ocak'taki finalle doruğa ulaşacak. Dilediğiniz gün veya seans için yerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Alexandra Palace bu yıl en büyük dart turnuvasına 20. kez ev sahipliği yapacak olsa da mücadeleler ilk kez tesisin Great Hall salonunda oynanacak. Böylece kapasite, rekor düzeyde 180.000 bilete ulaşacak.

Son iki turnuvanın şampiyonu Luke Littler, unvanını korumak için geri dönüyor. Hedefi, Phil 'The Power' Taylor'ın 2006'da başardığından beri üst üste üç kez şampiyon olan ilk oyuncu olmak. Palace'ta yerinizi alarak coşkulu dart kalabalığına siz de katılabilirsiniz.

Tarih (yerel saat) Tur / Seans Biletler 11 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 14 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (son 32'de 1 maç ve son 16'da 2 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (son 16, 3 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (son 16, 3 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (12.30) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (19.00) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 2 Ocak Cumartesi (19.30) Yarı finaller (2 maç) Biletler 3 Ocak Pazar (20.00) Final Biletler

2026/27 PDC Dünya Dart Şampiyonası biletleri nasıl alınır?

2026/27 PDC Dünya Dart Şampiyonası'nın resmî biletleri, ilk kez ilk gelenin önce bilet aldığı genel satış yerine kura sistemiyle sunuldu. Kura takvimi şöyleydi:

PDCTV yıllık üyeler kurası : 1 Eylül'de açıldı, 7 Eylül'de kapandı.

: 1 Eylül'de açıldı, 7 Eylül'de kapandı. Genel kura : 8 Eylül'de açıldı, 14 Eylül'de kapandı.

: 8 Eylül'de açıldı, 14 Eylül'de kapandı. Sonuçlar ve genel satış: Kura kazananlarına eylül ayı sonunda haber verildi. Standart biletlerin tamamı kuralarda tükendiği için ardından genel satış yapılmadı.

Resmî taraftardan taraftara yeniden satış: Standart biletler için yetkili yeniden satış pazarı olan See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform'a göz atabilirsiniz.

Taraftarlar ayrıca PDC Dünya Dart Şampiyonası biletlerini ikincil piyasadan alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

2026/27 PDC Dünya Dart Şampiyonası biletleri ne kadar?

Alexandra Palace'taki 2026/27 PDC Dünya Dart Şampiyonası'nın resmî biletleri, kademeli tribün koltuklarında 55 sterlinden, masa koltuklarında 75 sterlinden ve 501 Club ağırlama paketlerinde 399 sterlinden başlıyor. Fiyatlar turnuva ilerledikçe artıyor ve 3 Ocak 2027'deki finalde en yüksek seviyeye ulaşıyor.