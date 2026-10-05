Bu muhteşem F1 sezonu sona ermeden önce hâlâ bir Grand Prix'ye gitme isteğiniz mi var? Anı yaşamak gibisi yok. Bu hayalinizi 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Mexico City Grand Prix'de gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
Meksika Grand Prix'si, ya da 2021'den bu yana bilinen adıyla Mexico City Grand Prix, etkinliğin ilk kez 1963'te F1 takvimine girmesinden bu yana Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor.
Yarışın yapılmadığı bazı duraklama dönemlerine rağmen, artık motor sporları takviminin düzenli bir parçası hâline geldi ve tutkulu taraftarları ile dramatik yarışlarıyla ün kazanmış son derece popüler bir pist konumu taşıyor.
İster koyu bir F1 tutkunu olun ister sıradan bir izleyici, Mexico City Grand Prix'nin duyularınızı harekete geçireceği kesin. GOAL size Grand Prix biletlerini nasıl satın alabileceğinizi, ne kadara mal olduklarını ve nereden alabileceğinizi anlatıyor.
F1 Mexico City Grand Prix 2026 ne zaman?
2026 Mexico City Grand Prix hafta sonunun tamamına yayılıyor ve 30 Ekim Cuma'dan 1 Kasım Pazar'a kadar sürüyor.
Tarih
Saat (yerel)
Pist (konum)
Biletler
1 Kasım Pazar
14.00 (CST)
Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico City)
F1 Mexico City Grand Prix 2026 biletleri nasıl alınır?
Taraftarlar, F1 Mexico City Grand Prix 2026 için biletleri çeşitli satıcılar aracılığıyla satın alabilir. Biletler, sporun resmi internet sitesi üzerinden doğrudan erişilebilen Formula One bilet portalında sunuluyor ve ayrıca Autodromo Hermanos Rodriguez'in kendi sitesi üzerinden de satışa çıkıyor.
Lütfen Meksika Şehri Grand Prix'sinin pisti farklı bölgelere ayrıldığını ve bu bölgelerin kendi renk işaretleriyle ayırt edildiğini unutmayın. Belirlenen bölgeye ulaşmak için uygun kapıdan giriş yapmanız gerekiyor. Her bölgenin, gerekli tüm hizmet ve imkânlara sahip kendi taraftar alanı bulunuyor.
İşte çeşitli bölgelere genel bir bakış:
Bölge
Ana tribünler ve alanlar
Pistteki önemli görüş noktaları
En uygun giriş kapısı
Yeşil (Verde)
Tribün 1 & 2, Paddock Club, Champions Club
Pit yolu, start gridi, ana start/finish düzlük
4, 6, 7 numaralı kapılar
Turuncu (Naranja)
Tribün 2A
Ana düzlükte yüksek hızlı geçişler (Genel Giriş)
8 numaralı kapı
Mavi (Azul)
Tribün 3, 3A, 4, 5, 6, 6A
1. viraj frenleme bölgesi, Moisés Solana S virajları (1-3. virajlar)
9 & 12 numaralı kapılar
Sarı (Amarilla)
Tribün 7, 9, 10, 11
İkinci DRS bölgesinin sonunda 4-6. virajların kıvrımlı kompleksi
13 & 14 numaralı kapılar
Gri (Gris)
Tribün 14 (Foro Sol Sur)
Stadyum bölümü, 13-14. virajlar, yarış sonrası podyum töreni
2 numaralı kapı
Kahverengi (Café)
Tribün 15 (Foro Sol Norte)
Stadyum bölümü, yavaş virajlar, devasa konser benzeri atmosfer
2 numaralı kapı
Son dakika koltuklarını güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
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F1 Mexico City Grand Prix 2026 biletleri ne kadar?
Autódromo Hermanos Rodríguez'deki 2026 F1 Mexico City Grand Prix için resmi 3 günlük biletler, bölgeye ve oturma kısmına bağlı olarak 3.900 MXN-30.500 MXN ($215 USD-$1.678 USD) arasında değişiyor. Biletler kesin olarak bölgeye kilitlidir; bu da pistin içine girdikten sonra diğer renk kodlu bölgelere geçemeyeceğiniz anlamına gelir.
Tribün
Pist bölgesi
Konum ve görüş türü
3 günlük resmi biletler (MXN)
Grada 1 & 2
Yeşil
Ana düzlük, pit yolu ve grid aksiyonu
30.500
Grada 10
Sarı
Yüksek hızlı virajlar (4. virajdan 6. viraja)
19.900
Grada 11
Sarı
6. viraj ve Göl S virajlarına yaklaşım
18.300
Grada 4 & 5
Mavi
Büyük frenleme noktası ve 1 ile 2. virajlardaki aksiyon
15.000
Grada 5A
Mavi
Açılıştaki 1-3. viraj kompleksinin içten görünümü
13.900
Grada 7
Sarı
4 ve 5. viraj kompleksine giriş
13.900
Grada 6
Mavi
3. viraj çıkışındaki hızlanma bölgesi
13.000
Grada 12
Sarı
4'ten 6'ya virajlar arasındaki hız bölümü
12.800
Grada 9
Mavi
Arka düzlük boyunca hızlanma
12.400
Grada 8
Mavi
Yüksek hızlı arka düzlüğün orta noktası
10.500
Grada 14 (Foro Sol Sur)
Gri
İkonik Stadyum'un içinde, son virajlar ve podyum
10.000
Grada 15 (Foro Sol Norte)
Kahverengi
İkonik Stadyum'un içinde, yavaş şikan bölümü
10.000
Grada 3A & 6B
Mavi
Sollama noktası girişi / Arka düzlük
9.900
Grada 6A
Mavi
Ayakta genel giriş alanı
7.000
Grada 2A
Turuncu
Pit düzlüğünün ortasında ayakta / Yerel genel giriş
3.900
VIP ve ağırlama paketleri
Standart tribün koltuklarının ötesine bakıyorsanız, üst düzey VIP paketleri premium yiyecekler, açık barlar ve paddock erişimi sunuyor:
- Champions Club: Ana düzlüğün hemen yanında konumlanıyor; fiyatlar yaklaşık $5.600 USD'den başlıyor. Ayrılmış tribün koltuğu, ağırlama salonuna erişim ve rehberli paddock turları içeriyor.
- F1 Paddock Club: Ya pit binasının üzerinde ya da Foro Sol stadyumunun ikinci katında yer alan en üst lüks kategori; fiyatlar yaklaşık $9.600 USD'den başlıyor.
Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça resmi F1 ve Autodromo Hermanos Rodriguez sitelerini, güncel müsaitlik durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
F1 Mexico City Grand Prix 2026 hafta sonu programı
Mexico City Grand Prix antrenmanları, sıralama turları ve yarışın kendisi, aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:
Tarih
Seans
Saat (yerel - CST)
30 Ekim Cuma
Antrenman 1
12:30
30 Ekim Cuma
Antrenman 2
16:00
31 Ekim Cumartesi
Antrenman 3
11:30
31 Ekim Cumartesi
Sıralama turları
15:00
1 Kasım Pazar
Yarış
14:00
F1 Mexico City Grand Prix 2026 nerede düzenleniyor?
Mexico City Grand Prix, her zaman olduğu gibi Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor, ancak pist 1979'dan önce Magdalena Mixhuca olarak biliniyordu.
Pist ilk kez 1959'da açıldı ve mevcut versiyon hâlâ büyük ölçüde orijinal pistin izlerini takip ediyor. Ancak yaklaşık 2,6 mil (4,3 kilometre) uzunluğundaki modern düzen, pistin eski bir beyzbol stadyumunun içinden geçmesini sağlıyor ve bu da F1 sezonunun en etkileyici manzaralarından birini sunuyor.
Autodromo Hermanos Rodriguez deniz seviyesinden 2200 metreden daha yüksekte bulunuyor ve bu da Grand Prix'yi sürücüler için nefes kesen bir deneyim hâline getiriyor. İnce hava motor performansını ve aerodinamiği etkilediği için F1 takımlarının da üzerinde düşüneceği çok şey var.
Tur rekoru 1:17.774 ile Valtteri Bottas'a ait. Bottas bu zamanı, Max Verstappen'in kazandığı yarışın 2021 edisyonunda yaptı.
F1 Mexico City Grand Prix'ye nasıl gidilir?
Autodromo Hermanos Rodriguez'e en yakın havalimanı Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'dır (Mexico City Uluslararası Havalimanı olarak da bilinir). Pistin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alır.
Araç kiralama:
Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'nda, terminaller içinde uygun şekilde konumlandırılmış birkaç araç kiralama şirketine erişim vardır. Bunlar arasında Avis, Budget ve Hertz yer alır.
Taksi/araç paylaşım hizmetleri:
Mexico City'de yolcular, taksiler ve araç paylaşım hizmetlerini kullanarak şehir içinde rahatça dolaşmak için çeşitli seçeneklere sahiptir. Daha popüler seçeneklerden bazıları Uber, Didi ve normal taksilerdir (Sitio de Taxis veya Taxi Libre).
Toplu taşıma:
Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndan Mexico City şehir merkezine toplu taşıma kullanarak gitmek için Metro ve Metrobüs dahil birkaç seçeneğiniz var. Mexico City pisti ayrıca bir Ticket2ride hizmeti de düzenliyor. Bu, belirli noktalardan piste ve geri dönüş için bir shuttle hizmetidir.
F1 Meksika Grand Prix 2026'dan ne beklenmeli?
1970'lerde Meksika Grand Prix'si, F1'in altın çağının odak noktalarından biriydi; muazzam kalabalıkları çekiyor ve heyecan verici bir eğlence sunuyordu. Son dönemde yeniden popülerlik ve itibar kazanmasına yol açan etkenlerden biri, 2023 F1 Şampiyonası'nı Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlayan ve sürücüler klasmanında 11 yıl üst üste ilk 10'da yer alan (2014-2024) Meksikalı pilot Sergio Perez'in başarısı oldu. Perez, 2025 sezonunda yer almamasının ardından bu yıl Cadillac'ıyla geri dönüyor.
F1 yarışı kazanan diğer tek Meksikalı ise Pedro Rodriguez'di ve bunu 1970'te başardı. Ne yazık ki bir yıl sonra bir yarış kazasında hayatını kaybetti, ancak mirası yaşamaya devam ediyor; zira Mexico City pisti 1979'da onun ve kardeşi Ricardo'nun (eski bir başka F1 pilotu) onuruna yeniden adlandırıldı.
Autodromo Hermanos Rodríguez büyüleyici bir pist ve F1 tutkunlarının hayatlarında en az bir kez yerinde deneyimlemesi gereken bir yer. Meksika'nın başkentinin tam merkezinde yer alan pist, modern F1 araçlarının 330 km/s hıza ulaşabildiği, F1 sezonunun en uzunlarından biri olan devasa 1,2 km'lik ana düzlüğüyle öne çıkıyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise araçların çanak biçimindeki bir tribünün içinden geçtiği Foro Sol stadyum bölümü.
2025 Mexico City Grand Prix'ye Lando Norris damga vurdu ve bu sonuç onu Sürücüler Şampiyonası'nın zirvesine taşıdı. McLaren pilotu, Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen'in 30 saniyeden fazla önünde finiş gördü. Bu kez de dramatik bir yenilenmeye mi hazırlanıyoruz? Meksika spor takviminin en unutulmaz günlerinden birinde kalabalığa katılmak istiyorsanız gecikmeyin.