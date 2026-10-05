Bu muhteşem F1 sezonu sona ermeden önce hâlâ bir Grand Prix'ye gitme isteğiniz mi var? Anı yaşamak gibisi yok. Bu hayalinizi 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Mexico City Grand Prix'de gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Meksika Grand Prix'si, ya da 2021'den bu yana bilinen adıyla Mexico City Grand Prix, etkinliğin ilk kez 1963'te F1 takvimine girmesinden bu yana Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor.

Yarışın yapılmadığı bazı duraklama dönemlerine rağmen, artık motor sporları takviminin düzenli bir parçası hâline geldi ve tutkulu taraftarları ile dramatik yarışlarıyla ün kazanmış son derece popüler bir pist konumu taşıyor.

İster koyu bir F1 tutkunu olun ister sıradan bir izleyici, Mexico City Grand Prix'nin duyularınızı harekete geçireceği kesin. GOAL size Grand Prix biletlerini nasıl satın alabileceğinizi, ne kadara mal olduklarını ve nereden alabileceğinizi anlatıyor.

F1 Mexico City Grand Prix 2026 ne zaman?

2026 Mexico City Grand Prix hafta sonunun tamamına yayılıyor ve 30 Ekim Cuma'dan 1 Kasım Pazar'a kadar sürüyor.

Tarih Saat (yerel) Pist (konum) Biletler 1 Kasım Pazar 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico City) Biletler

F1 Mexico City Grand Prix 2026 biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, F1 Mexico City Grand Prix 2026 için biletleri çeşitli satıcılar aracılığıyla satın alabilir. Biletler, sporun resmi internet sitesi üzerinden doğrudan erişilebilen Formula One bilet portalında sunuluyor ve ayrıca Autodromo Hermanos Rodriguez'in kendi sitesi üzerinden de satışa çıkıyor.

Lütfen Meksika Şehri Grand Prix'sinin pisti farklı bölgelere ayrıldığını ve bu bölgelerin kendi renk işaretleriyle ayırt edildiğini unutmayın. Belirlenen bölgeye ulaşmak için uygun kapıdan giriş yapmanız gerekiyor. Her bölgenin, gerekli tüm hizmet ve imkânlara sahip kendi taraftar alanı bulunuyor.

İşte çeşitli bölgelere genel bir bakış:

Bölge Ana tribünler ve alanlar Pistteki önemli görüş noktaları En uygun giriş kapısı Yeşil (Verde) Tribün 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Pit yolu, start gridi, ana start/finish düzlük 4, 6, 7 numaralı kapılar Turuncu (Naranja) Tribün 2A Ana düzlükte yüksek hızlı geçişler (Genel Giriş) 8 numaralı kapı Mavi (Azul) Tribün 3, 3A, 4, 5, 6, 6A 1. viraj frenleme bölgesi, Moisés Solana S virajları (1-3. virajlar) 9 & 12 numaralı kapılar Sarı (Amarilla) Tribün 7, 9, 10, 11 İkinci DRS bölgesinin sonunda 4-6. virajların kıvrımlı kompleksi 13 & 14 numaralı kapılar Gri (Gris) Tribün 14 (Foro Sol Sur) Stadyum bölümü, 13-14. virajlar, yarış sonrası podyum töreni 2 numaralı kapı Kahverengi (Café) Tribün 15 (Foro Sol Norte) Stadyum bölümü, yavaş virajlar, devasa konser benzeri atmosfer 2 numaralı kapı

Son dakika koltuklarını güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

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F1 Mexico City Grand Prix 2026 biletleri ne kadar?

Autódromo Hermanos Rodríguez'deki 2026 F1 Mexico City Grand Prix için resmi 3 günlük biletler, bölgeye ve oturma kısmına bağlı olarak 3.900 MXN-30.500 MXN ($215 USD-$1.678 USD) arasında değişiyor. Biletler kesin olarak bölgeye kilitlidir; bu da pistin içine girdikten sonra diğer renk kodlu bölgelere geçemeyeceğiniz anlamına gelir.

Tribün Pist bölgesi Konum ve görüş türü 3 günlük resmi biletler (MXN) Grada 1 & 2 Yeşil Ana düzlük, pit yolu ve grid aksiyonu 30.500 Grada 10 Sarı Yüksek hızlı virajlar (4. virajdan 6. viraja) 19.900 Grada 11 Sarı 6. viraj ve Göl S virajlarına yaklaşım 18.300 Grada 4 & 5 Mavi Büyük frenleme noktası ve 1 ile 2. virajlardaki aksiyon 15.000 Grada 5A Mavi Açılıştaki 1-3. viraj kompleksinin içten görünümü 13.900 Grada 7 Sarı 4 ve 5. viraj kompleksine giriş 13.900 Grada 6 Mavi 3. viraj çıkışındaki hızlanma bölgesi 13.000 Grada 12 Sarı 4'ten 6'ya virajlar arasındaki hız bölümü 12.800 Grada 9 Mavi Arka düzlük boyunca hızlanma 12.400 Grada 8 Mavi Yüksek hızlı arka düzlüğün orta noktası 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gri İkonik Stadyum'un içinde, son virajlar ve podyum 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Kahverengi İkonik Stadyum'un içinde, yavaş şikan bölümü 10.000 Grada 3A & 6B Mavi Sollama noktası girişi / Arka düzlük 9.900 Grada 6A Mavi Ayakta genel giriş alanı 7.000 Grada 2A Turuncu Pit düzlüğünün ortasında ayakta / Yerel genel giriş 3.900

VIP ve ağırlama paketleri

Standart tribün koltuklarının ötesine bakıyorsanız, üst düzey VIP paketleri premium yiyecekler, açık barlar ve paddock erişimi sunuyor:

Champions Club : Ana düzlüğün hemen yanında konumlanıyor; fiyatlar yaklaşık $5.600 USD'den başlıyor. Ayrılmış tribün koltuğu, ağırlama salonuna erişim ve rehberli paddock turları içeriyor.

F1 Paddock Club : Ya pit binasının üzerinde ya da Foro Sol stadyumunun ikinci katında yer alan en üst lüks kategori; fiyatlar yaklaşık $9.600 USD'den başlıyor.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça resmi F1 ve Autodromo Hermanos Rodriguez sitelerini, güncel müsaitlik durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

F1 Mexico City Grand Prix 2026 hafta sonu programı

Mexico City Grand Prix antrenmanları, sıralama turları ve yarışın kendisi, aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel - CST) 30 Ekim Cuma Antrenman 1 12:30 30 Ekim Cuma Antrenman 2 16:00 31 Ekim Cumartesi Antrenman 3 11:30 31 Ekim Cumartesi Sıralama turları 15:00 1 Kasım Pazar Yarış 14:00

F1 Mexico City Grand Prix 2026 nerede düzenleniyor?

Mexico City Grand Prix, her zaman olduğu gibi Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor, ancak pist 1979'dan önce Magdalena Mixhuca olarak biliniyordu.

Pist ilk kez 1959'da açıldı ve mevcut versiyon hâlâ büyük ölçüde orijinal pistin izlerini takip ediyor. Ancak yaklaşık 2,6 mil (4,3 kilometre) uzunluğundaki modern düzen, pistin eski bir beyzbol stadyumunun içinden geçmesini sağlıyor ve bu da F1 sezonunun en etkileyici manzaralarından birini sunuyor.

Autodromo Hermanos Rodriguez deniz seviyesinden 2200 metreden daha yüksekte bulunuyor ve bu da Grand Prix'yi sürücüler için nefes kesen bir deneyim hâline getiriyor. İnce hava motor performansını ve aerodinamiği etkilediği için F1 takımlarının da üzerinde düşüneceği çok şey var.

Tur rekoru 1:17.774 ile Valtteri Bottas'a ait. Bottas bu zamanı, Max Verstappen'in kazandığı yarışın 2021 edisyonunda yaptı.

F1 Mexico City Grand Prix'ye nasıl gidilir?

Autodromo Hermanos Rodriguez'e en yakın havalimanı Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'dır (Mexico City Uluslararası Havalimanı olarak da bilinir). Pistin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alır.

Araç kiralama:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'nda, terminaller içinde uygun şekilde konumlandırılmış birkaç araç kiralama şirketine erişim vardır. Bunlar arasında Avis, Budget ve Hertz yer alır.

Taksi/araç paylaşım hizmetleri:

Mexico City'de yolcular, taksiler ve araç paylaşım hizmetlerini kullanarak şehir içinde rahatça dolaşmak için çeşitli seçeneklere sahiptir. Daha popüler seçeneklerden bazıları Uber, Didi ve normal taksilerdir (Sitio de Taxis veya Taxi Libre).

Toplu taşıma:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndan Mexico City şehir merkezine toplu taşıma kullanarak gitmek için Metro ve Metrobüs dahil birkaç seçeneğiniz var. Mexico City pisti ayrıca bir Ticket2ride hizmeti de düzenliyor. Bu, belirli noktalardan piste ve geri dönüş için bir shuttle hizmetidir.

F1 Meksika Grand Prix 2026'dan ne beklenmeli?

1970'lerde Meksika Grand Prix'si, F1'in altın çağının odak noktalarından biriydi; muazzam kalabalıkları çekiyor ve heyecan verici bir eğlence sunuyordu. Son dönemde yeniden popülerlik ve itibar kazanmasına yol açan etkenlerden biri, 2023 F1 Şampiyonası'nı Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlayan ve sürücüler klasmanında 11 yıl üst üste ilk 10'da yer alan (2014-2024) Meksikalı pilot Sergio Perez'in başarısı oldu. Perez, 2025 sezonunda yer almamasının ardından bu yıl Cadillac'ıyla geri dönüyor.

F1 yarışı kazanan diğer tek Meksikalı ise Pedro Rodriguez'di ve bunu 1970'te başardı. Ne yazık ki bir yıl sonra bir yarış kazasında hayatını kaybetti, ancak mirası yaşamaya devam ediyor; zira Mexico City pisti 1979'da onun ve kardeşi Ricardo'nun (eski bir başka F1 pilotu) onuruna yeniden adlandırıldı.

Autodromo Hermanos Rodríguez büyüleyici bir pist ve F1 tutkunlarının hayatlarında en az bir kez yerinde deneyimlemesi gereken bir yer. Meksika'nın başkentinin tam merkezinde yer alan pist, modern F1 araçlarının 330 km/s hıza ulaşabildiği, F1 sezonunun en uzunlarından biri olan devasa 1,2 km'lik ana düzlüğüyle öne çıkıyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise araçların çanak biçimindeki bir tribünün içinden geçtiği Foro Sol stadyum bölümü.

2025 Mexico City Grand Prix'ye Lando Norris damga vurdu ve bu sonuç onu Sürücüler Şampiyonası'nın zirvesine taşıdı. McLaren pilotu, Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen'in 30 saniyeden fazla önünde finiş gördü. Bu kez de dramatik bir yenilenmeye mi hazırlanıyoruz? Meksika spor takviminin en unutulmaz günlerinden birinde kalabalığa katılmak istiyorsanız gecikmeyin.



