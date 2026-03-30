2026 Dünya Kupası'nda Arjantin nasıl takip edilir: Biletler, uçuşlar, rezervasyonlar ve daha fazlası nereden alınır?

Ev sahibi ülkeler hariç tutulduğunda, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bilet talebinde başı Arjantin’in çekmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Grup aşamasında Lionel Messi ve takım arkadaşları Kansas City ile Dallas’ta sahne alacak, bu nedenle seyahat biletlerini ve otel rezervasyonlarını netleştirmek için asla erken değil.

GOAL, Dünya Kupası uçuşları, otelleri ve elbette Arjantin’in Dünya Kupası maçları için o kritik biletlerin nasıl satın alınacağı konusunda size tüm ayrıntıları sunacak.

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Arjantin’in 2026 Dünya Kupası grup programı nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Stadyum Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20.00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Biletler 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12.00) AT&T Stadyumu (Arlington) Biletler 27 Haziran Cumartesi Arjantin - Ürdün (21.00) AT&T Stadyumu (Arlington) Biletler

Arjantin’in 2026 Dünya Kupası maç biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, FIFA sitesindeki bilet portalı üzerinden Arjantin’in 2026 Dünya Kupası maçları için bilet satın alma konusunda bir dizi fırsat yakaladı.

“Visa Presale Draw” (Eylül), “Early Ticket Draw” (Ekim) ve “Random Selection Draw” (Ara/Oca) gibi çeşitli satış aşamaları zaten gerçekleşmiş olsa da, hâlâ mevcut bilet seçenekleri bulunuyor.

Son dakika satış aşaması

Önceki 2026 Dünya Kupası kura pencerelerinde başarılı olamadıysanız, resmi yollarla bilet almaya yönelik son fırsatınız, nisan ayında başlayacak “son dakika” satış aşamasında hâlâ nelerin mevcut olduğuna bakmak olacak.

FIFA, kaç biletin satışa çıkacağını ya da hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak sınırlı bulunabilirlik ve hızlı tükeniş bekleyebilirsiniz.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeli ve bir hesap oluşturmalısınız.

Daha sonra FIFA hesabınıza giriş yaparak bilet durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil pazarlar

Arjantin’in 2026 Dünya Kupası maçları için biletlerinizi yeniden satmak/değiştirmek adına resmi ve güvenli bir yol arıyorsanız, bunu yapmanın resmi kanalı FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazaryeri’dir.

Pazaryeri ilk olarak geçen ekim ayında açıldı. Nisan ayında yeniden açılacak ve FIFA.com/tickets üzerinden erişilebilecek.

Yeniden satış platformundaki bulunabilirlik, özellikle maçlar yaklaştıkça, çoğu zaman sınırlı ve düzensiz oluyor, ancak ana satış aşamalarının dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam ediyor.

Meksika’daki taraftarlar için özel bir Değişim Pazaryeri (Mercado de Intercambio), yerel yeniden satış işlemlerini aynı resmi güvenceler altında yürütüyor.

FIFA’nın resmi satış pencerelerini kaçıran ya da belirli tarihler veya şehirler için bilet arayanlar için StubHub gibi ikincil bilet siteleri de Arjantin’in 2026 Dünya Kupası maçları için bilet bulunabilirliği listeleyecek. Bu platformlar daha fazla esneklik sunuyor, ancak talebe dayalı yeniden satış piyasaları nedeniyle fiyatlar genellikle belirgin şekilde daha yüksek oluyor.

2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’i izlemek için uçak bileti nasıl alınır?

2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’i izlemek için Kansas City ya da Dallas’a uçuyorsanız, uçak bileti satın alırken erken planlama büyük önem taşıyor.

Önceden rezervasyon yapmak çoğu zaman daha düşük ücretler ve daha iyi uçuş saatleri sağlar, ayrıca yaklaşan Dünya Kupası maceranız için her şeyin hazır olduğuna dair içinizi rahatlatır.

Taraftarlar, Arjantin’in Dünya Kupası’ndaki açılış karşılaşması için ağırlıklı olarak Kansas City Uluslararası Havalimanı’nı (MCI), sonraki grup maçları için ise Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nı (DFW) kullanacak.

Kansas City Uluslararası Havalimanı (MCI), Arrowhead Stadyumu’na yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta, Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW) ise AT&T Stadyumu’na yaklaşık 23 kilometre mesafede bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası için Kuzey Amerika’ya gitmek isteyen taraftarlar, çok sayıda hava yolu şirketi arasında uçuş fiyat karşılaştırması sunan önde gelen sağlayıcılardan biri olan Skyscanner üzerinden uçuşlarını rezerve edebilir.

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2026 Dünya Kupası uçuşları ne kadar?

Büyük Dünya Kupası başlangıcına yaklaştıkça uçuşlara olan talebin ciddi şekilde artması bekleniyor ve fiyatların yaz aylarında yükselmesi muhtemel.

Bu artış, haziran ve temmuz aylarının zaten seyahat açısından yoğun dönemler kabul edilmesi nedeniyle daha da tetikleniyor; bu dönemde fiyatlar genellikle sert şekilde yükseliyor.

Uçak biletleri herhangi bir anda dalgalanabilir, bu da en iyi fırsatı yakaladığınızdan emin olmak için uçuşları takip etmeyi gerekli kılıyor.

Skyscanner üzerinde görülen en güncel fiyatlara göre, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası grup maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlere haziran ayındaki uçuş fiyatları aşağıdaki gibi:

Tarih Kalkış Varış Ücret (USD) 15 Haziran Buenos Aires (EZE) Kansas City (MCI) $881 15 Haziran Londra (LHR) Kansas City (MCI) $868 15 Haziran Madrid (MAD) Kansas City (MCI) $718 15 Haziran Roma (FCO) Kansas City (MCI) $1.274 15 Haziran Cezayir (ALG) Kansas City (MCI) $1.130 21 Haziran Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) $902 21 Haziran Londra (LHR) Dallas (DFW) $1.290 21 Haziran Madrid (MAD) Dallas (DFW) $949 21 Haziran Roma (FCO) Dallas (DFW) $1.007 21 Haziran Viyana (VIE) Dallas (DFW) $777 26 Haziran Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) $673 26 Haziran Londra (LHR) Dallas (DFW) $915 26 Haziran Madrid (MAD) Dallas (DFW) $732 26 Haziran Roma (FCO) Dallas (DFW) $626 26 Haziran Amman (AMM) Dallas (DFW) $787

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Arjantin’in 2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Bu yaz 2026 Dünya Kupası taraftarları için çok sayıda konaklama seçeneği mevcut olsa da, çeşitli ev sahibi şehirlerde konaklamaya yönelik talebin yüksek olması anlaşılabilir bir durum.

Bu nedenle otel rezervasyonlarını mümkün olduğunca erken netleştirmek avantaj sağlayacaktır.

Arjantin’in 2026 Dünya Kupası grup maçları için Kansas City ya da Dallas’a gidecek bazı kişiler, elektrik yüklü atmosferi yaşamak için stadyumlara yeterince yakın olmak isteyebilirken, bazıları maçlardan önce ve sonra yaşanan kalabalıktan kaçınmayı tercih edebilir.

İster bütçe dostu ister lüks otel seçeneklerine bakıyor olun, taraftarlara 2026 Dünya Kupası konaklamaları için iade edilebilir odaları önceden ayırtmaları tavsiye ediliyor.

Bu, taraftarlara risksiz şekilde daha düşük fiyatları sabitleme imkânı veriyor ve Booking.com gibi seyahat sitelerinde konaklama aranırken hem ücretsiz iptal hem de ön ödeme gerektirmeyen seçenekler sunuluyor.

Kansas City

Arrowhead Stadyumu, Truman Sports Complex’te, şehir merkezinin yaklaşık 15-20 dakika doğusunda yer alıyor. Stadyuma yürüme mesafesindeki birçok otel hızla dolarken, bazı Arjantinliler Power & Light District gibi daha kültürel bölgelerde ya da Plaza yakınlarında kalmayı ve turnuva servislerini kullanmayı değerlendirebilir.

Dallas

Benzer şekilde, AT&T Stadyumu’ndaki Arjantin maçlarının birine ya da her ikisine gidecek taraftarlar için iki ana seçenek bulunuyor. Arlington’da kalarak stadyuma yakın olabilirsiniz ya da gece hayatı ve resmi taraftar alanları için bunun yerine Dallas şehir merkezine, yaklaşık 25 dakika uzaklığa, yönelebilirsiniz.

Buna ek olarak, hem Kansas City hem de Dallas’ta büyük otel bölgelerini ve taraftar alanlarını stadyumlara bağlayacak özel Dünya Kupası ulaşım ağları bulunuyor.

2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’den ne beklenmeli?

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen 2024 Copa America sırasında Lionel Messi ve takım arkadaşlarını izlemek için büyük kalabalıklar akın etti.

New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin ile Kanada arasındaki yarı finali 80 binden fazla taraftar izledi ve Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda Kolombiya karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından La Albiceleste’nin bir büyük kupayı daha kaldırışını 65 binden fazla kişi gördü.

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul gibi yüksek profilli oyuncuların MLS’te Inter Miami forması giymesi, son yıllarda Kuzey Amerika’da düzenli olarak hazırlık maçları oynamaları gerçeğiyle birlikte, Arjantin’in bölgedeki taraftar kitlesini daha da artırdı.

İnanılmaz şekilde, 1962’de Brezilya’dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyamadı. Ancak üç kez şampiyon olan Arjantin, dikkatini uluslararası futbolun en büyük ödülünü yeniden kazanmaya çevirirken, Diego Maradona liderliğinde Meksika 86’daki zaferini hatırlayacak.