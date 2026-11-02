Arsenal, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Hull City'yi ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşmalarında Arsenal'in belirgin bir üstünlüğü var. Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçın dördünü kazandı, biri ise berabere bitti. Hull City'nin Arsenal karşısındaki yakın dönemde elde ettiği en dikkat çekici sonuç, Eylül 2016'da Emirates Stadyumu'nda deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetti.

Arsenal-Hull City maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Arsenal-Hull City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal-Hull City maçı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

Arsenal-Hull City Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Arsenal-Hull City maçına bilet almak için üyelik durumunuza ve tercihinize göre birkaç temel seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Arsenal'in resmî bilet satış kanalı: Biletleri doğrudan Arsenal'in resmî eTicketing sitesinden alabilirsiniz. Biletlere erişim genellikle Platinum üyelik gibi kulüp üyeliği kategorilerine veya Silver/Red üyelerine yönelik bilet kuraları ve kura sonrası bilet takası gibi süreçlere bağlıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Arsenal-Hull City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Arsenal-Hull City Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart yetişkin genel giriş biletleri için bu maç C kategorisinde yer alıyor. Kulübün resmî üyelik kuralarında biletlerin satış fiyatı genellikle 31,80 £ ile 59,00 £ arasında değişiyor.

biletleri için bu maç C kategorisinde yer alıyor. Kulübün resmî üyelik kuralarında biletlerin satış fiyatı genellikle arasında değişiyor. Üst tribün ve standart kulüp koltukları için fiyatlar, koltuğun bulunduğu bloğa göre yaklaşık 145,50 £ seviyesine çıkabiliyor.

için fiyatlar, koltuğun bulunduğu bloğa göre yaklaşık seviyesine çıkabiliyor. Resmî ağırlama ve kulüp katı paketleri, maç günü yemeği ve salona erişimi de kapsayacak şekilde kişi başı yaklaşık 500 £ ile 850 £ ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Üst tribünde kale arkasındaki koltukların başlangıç fiyatı yaklaşık 161 £ .

başlangıç fiyatı yaklaşık . Yan tribündeki koltukların fiyatı, talebe ve tribündeki tam konumuna göre genellikle 300 £ ile 650 £ ve üzeri arasında değişiyor.

fiyatı, talebe ve tribündeki tam konumuna göre genellikle arasında değişiyor. Üst düzey ağırlama paketleri veya alt tribündeki nadir koltukların fiyatı 1.000 £'un üzerine çıkabiliyor.

Arsenal-Hull City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal ve Hull City'nin form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı; bir kez yenildi ve Carabao Cup'ta bir galibiyet aldı. Son maçında Premier League'de Brighton'a 3-0 kaybetti. Bundan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli deplasmanında 0-1 kazanmış ve ligde Chelsea'yi 2-1 yenmişti. Arsenal, bu beş maçın kupa dışındaki dört resmî karşılaşmasında dokuz gol atıp dört gol yedi. Avrupa'da deplasmanda kazanabildiğini gösteren Arsenal'in yurt içindeki deplasman performansı ise daha az ikna edici oldu.

Hull City, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Newcastle United'a 2-1 yenildi. Chelsea ile 2-2 berabere kaldı, Aston Villa karşısında da 0-0'lık beraberlik elde etti. Bu süreçteki tek galibiyetini Coventry City karşısında aldı. Hull, bu beş maçta dört gol atıp beş gol yedi.

Arsenal-Hull City: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2017'de karşılaştı. Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki Premier League maçını 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlik alan Arsenal üstün taraf oldu. Hull'un bu maçlar arasındaki tek olumlu sonucu, Eylül 2016'da evinde aldığı 1-0'lık galibiyetti. Bu galibiyet, ağır yenilgilerin arasında geldi. Arsenal, söz konusu beş maçta 13 gol atarken yalnızca iki gol yedi.