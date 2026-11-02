Arsenal, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Hull City'yi Londra'daki Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşmalarındaki tablo büyük ölçüde Arsenal lehine. Arsenal, tüm kulvarlarda oynanan son beş maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Hull City'nin Arsenal karşısındaki yakın dönemde elde ettiği en dikkat çekici sonuç ise Eylül 2016'da Emirates Stadyumu'nda aldığı 1-0'lık deplasman galibiyetiydi.

Arsenal-Hull City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Arsenal-Hull City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal-Hull City maçı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

Arsenal-Hull City Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Arsenal-Hull City maçına bilet almak için üyelik durumunuza ve tercihinize göre başvurabileceğiniz birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Arsenal'ın resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Arsenal'ın resmî eTicketing sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. Biletlere erişim genellikle Platinum üyeliği gibi kulüp üyelik kategorilerine veya Silver/Red üyelerine yönelik bilet çekilişleri ve çekilişle alınan biletlerin yeniden satışına bağlıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Arsenal-Hull City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Arsenal-Hull City Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart genel seyirci biletleri, C kategorisindeki bu maç için kulübün resmî üyelik çekilişlerinde genellikle 31,80 £ ile 59,00 £ arasında değişen nominal fiyatlarla sunuluyor.

biletleri, C kategorisindeki bu maç için kulübün resmî üyelik çekilişlerinde genellikle arasında değişen nominal fiyatlarla sunuluyor. Üst tribün ve standart kulüp koltuklarının fiyatları, tribündeki konuma göre yaklaşık 145,50 £'a kadar çıkabiliyor.

fiyatları, tribündeki konuma göre yaklaşık kadar çıkabiliyor. Resmî ağırlama ve kulüp seviyesi paketleri, maç günü yemek servisi ve özel salona erişim dâhil olmak üzere kişi başı yaklaşık 500 £ ile 850 £ ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Üst tribünde kale arkası koltukların başlangıç fiyatları yaklaşık 161 £ .

başlangıç fiyatları yaklaşık . Sahanın uzun kenarından görüş sunan koltuklar ise talebe ve tribündeki konuma göre genellikle 300 £ ile 650 £ ve üzeri fiyatlarla satışa sunuluyor.

ise talebe ve tribündeki konuma göre genellikle fiyatlarla satışa sunuluyor. Üst düzey ağırlama paketlerinin veya alt tribündeki nadir koltukların fiyatları 1.000 £'un üzerine çıkabiliyor.

Arsenal-Hull City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal ve Hull City'nin form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve Carabao Cup'ta bir galibiyet aldı. Son maçında Premier League'de Brighton'a 3-0 yenildi. Bundan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli deplasmanında 0-1, ligde Chelsea karşısında 2-1 kazandı. Arsenal, söz konusu beş maçta dokuz gol attı; kupa dışındaki dört resmî maçta dört gol yedi. Avrupa'da deplasmanda kazanabildiğini gösteren Arsenal'ın ligdeki deplasman performansı ise daha az ikna ediciydi.

Hull City, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Newcastle United'a 2-1 yenildi. Chelsea ile 2-2 berabere kalan Hull City, Aston Villa karşısında da 0-0'lık beraberlik elde etti. Bu süreçteki tek galibiyetini Coventry City karşısında aldı. Hull City, beş maçta dört gol atıp beş gol yedi.

Arsenal-Hull City: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması Şubat 2017'de oynandı. Arsenal, Premier League'deki bu maçı Emirates Stadyumu'nda 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada üstün olan Arsenal, dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Hull City'nin bu maçlardaki tek olumlu sonucu, ağır yenilgilerin arasında gelen Eylül 2016'daki 1-0'lık iç saha galibiyetiydi. Arsenal, bu beş maçta 13 gol atarken yalnızca iki gol yedi.