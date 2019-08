VAR พาสะดุด! เรือหยุดสถิติชนะทุกนัดในลีกเมื่อมีซินเชนโก้

โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ถือเป็นตัวนำโชคของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ หลังจากเรือใบสีฟ้าทำสถิติชนะทุกนัดในพรีเมียร์ลีกเมื่อมีเขาอยู่ในสนาม แต่สถิตินี้ก็ถูกหยุดลงที่ 23 นัด หลังจากทำได้เพียงเสมอกับท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-2 เมือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

Oleksandr Zinchenko has failed to win a Premier League game for the first time in his career.



WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWD



VAR plays a huge role in another Man City vs. Spurs game. pic.twitter.com/7rEHWWwdj5