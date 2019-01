VARไม่ช่วย! ซาร์รีโชว์หลักฐานเคนล้ำหน้าก่อนถูกฟาวล์

เมาริซิโอ ซาร์รี นายใหญ่เชลซี ถึงกับนำหลักฐานจากกล้องทีมงานของสโมสรมาโชว์นักข่าวว่า แฮร์รี เคน ล้ำหน้าก่อนถูก เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า รวบในเขตโทษ ในเกมบุกแพ้สเปอร์ส 1-0 ในศึก'คาราบาว คัพ' รอบรองชนะเลิศ นัดแรก

จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในครึ่งแรก ไมเคิล โอลิเวอร์ เชิ้ตดำในเกมนี้ ตัดสินใจใช้ VAR เข้ามาช่วยตัดสิน ก่อนจะเป่าเป็นลูกจุดโทษให้กับเจ้าถิ่น เพราะคนในห้อง VAR ระบุว่า กองหน้าชาวอังกฤษไม่ล้ำหน้า ก่อนที่เจ้าตัวจะลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเข้าไปเป็นประตูโทนในเกมนี้

"ไม่กี่นาทีที่ผ่านมา ผมดูภาพช้าจากกล้องของเรา มันเป็นลูกล้ำหน้า กล้องของเราอยู่ในระนาบเดียวกับเคน" ซาร์รี กล่าวพร้อมเอาภาพช้าจากทีมงานมาโชว์นักข่าว

"หัวและเข่าของเขาล้ำหน้า มันสำคัญมาก ๆ ที่ผู้กำกับเส้นต้องวิ่งทำหน้าที่ต่อไป เขามีอิทธิพลต่อแผงกองหลังของเรามาก"

"ผมไม่คิดว่าผู้ตัดสินอังกฤษสามารถใช้ระบบนี้ได้ (VAR)"

"ถ้าคุณไม่มั่นใจ คุณต้องวิ่งตามบอลต่อไป และสุดท้ายแล้วค่อยมาตัดสินกัน"

"แต่เขากลับหยุดวิ่งและไม่ตามบอลต่อ กองหลังของเราจึงคิดว่าเป็นลูกล้ำหน้า ผมไม่รู้ว่าผู้รักษาประตูคิดอย่างไร แต่ผมมั่นใจว่ากองหลังของเราคิดแบบนั้น"

"ผมคิดว่าพวกเขาต้องศึกษาระบบนี้ มันแปลกนะที่พรีเมียร์ลีกไม่มี VAR แต่ คาราบาว คัพ กลับมี"

"มันแปลกสำหรับเรา นักเตะ และผู้ตัดสิน"

Maurizio Sarri brings out Chelsea's analysis footage of the game on a laptop to prove @HKane was offside pic.twitter.com/W4ZSj3o27r — BeanymanSports (@BeanymanSports) January 8, 2019