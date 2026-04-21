Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 10 ยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง! รวมพลคนรักเสื้อบอลทั่วประเทศ 1–3 พฤษภาคมนี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

เตรียมระเบิดความมันส์อีกครั้งกับงานมหกรรมเสื้อฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 10 ที่กลับมาสร้างปรากฏการณ์รวมพลคนรักเสื้อบอล นักสะสม และแฟนฟุตบอลจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1–3 พฤษภาคม 2569 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พื้นที่ M LIFESTYLE HALL ชั้น 1 โดยเปิดให้เข้าชม ฟรีตลอดทั้ง 3 วัน
การกลับมาในครั้งที่ 10 นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “Legends of Number 10” ที่ต้องการถ่ายทอดความหมายของ “หมายเลข 10” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นตำนานของโลกฟุตบอล ซึ่งถูกสวมใส่โดยนักเตะระดับโลกมากมาย และยังเป็นหมายเลขที่แฟนบอลชาวไทยคุ้นเคยและผูกพันมาอย่างยาวนาน
ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายสะสมและแฟนฟุตบอล อาทิ
* การรวมตัวของร้านค้าเสื้อฟุตบอลวินเทจกว่า 40 บูทจากทั่วประเทศ พร้อมของสะสมหายากและโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน
* เปิดตัวเสื้อฟุตบอล Special Edition FCT x EGO SPORT ต้อนรับเทศกาลฟุตบอลระดับโลกที่กำลังจะมาถึง
* พบปะพูดคุยกับนักเตะชื่อดังของไทย อินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอล และนักสะสมตัวจริง
* นิทรรศการพิเศษ “Legends of Number 10” ที่รวบรวมเรื่องราวและเสื้อบอลระดับตำนานจากทั้งไทยและต่างประเทศ
* กิจกรรมแข่งขันแฟนพันธุ์แท้เสื้อบอล พร้อมของรางวัลมากมาย
* ลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้ง 3 วัน จากผู้จัดงานและสปอนเซอร์
พิเศษสำหรับผู้ร่วมงานที่ช็อปสินค้าภายในงานครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ อาทิ เสื้อฟุตบอลแท้จากสโมสรชั้นนำในยุโรปฤดูกาลใหม่ รวมถึงของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
งานนี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่สำหรับการซื้อขายสินค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางของคอมมูนิตี้คนรักเสื้อฟุตบอล ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจร่วมกันอย่างใกล้ชิด
การเดินทาง
* MRT สายสีม่วง ลงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี หรือกระทรวงสาธารณสุข แล้วต่อรถสาธารณะ
* BTS ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทางออก 5) ต่อรถเมล์สาย 522
* รถเมล์สาย 69, 104, 114, 134, 191, 522
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Football Shirt Community of Thailand
แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานหมายเลข 10 ไปด้วยกันในงาน Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 10