Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 10Footballshirt Community of Thailand
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 10 ยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง! รวมพลคนรักเสื้อบอลทั่วประเทศ 1–3 พฤษภาคมนี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

เตรียมระเบิดความมันส์อีกครั้งกับงานมหกรรมเสื้อฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 10 ที่กลับมาสร้างปรากฏการณ์รวมพลคนรักเสื้อบอล นักสะสม และแฟนฟุตบอลจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1–3 พฤษภาคม 2569 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พื้นที่ M LIFESTYLE HALL ชั้น 1 โดยเปิดให้เข้าชม ฟรีตลอดทั้ง 3 วัน

การกลับมาในครั้งที่ 10 นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “Legends of Number 10” ที่ต้องการถ่ายทอดความหมายของ “หมายเลข 10” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นตำนานของโลกฟุตบอล ซึ่งถูกสวมใส่โดยนักเตะระดับโลกมากมาย และยังเป็นหมายเลขที่แฟนบอลชาวไทยคุ้นเคยและผูกพันมาอย่างยาวนาน

ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายสะสมและแฟนฟุตบอล อาทิ

* การรวมตัวของร้านค้าเสื้อฟุตบอลวินเทจกว่า 40 บูทจากทั่วประเทศ พร้อมของสะสมหายากและโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน

* เปิดตัวเสื้อฟุตบอล Special Edition FCT x EGO SPORT ต้อนรับเทศกาลฟุตบอลระดับโลกที่กำลังจะมาถึง

* พบปะพูดคุยกับนักเตะชื่อดังของไทย อินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอล และนักสะสมตัวจริง

* นิทรรศการพิเศษ “Legends of Number 10” ที่รวบรวมเรื่องราวและเสื้อบอลระดับตำนานจากทั้งไทยและต่างประเทศ

* กิจกรรมแข่งขันแฟนพันธุ์แท้เสื้อบอล พร้อมของรางวัลมากมาย

* ลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้ง 3 วัน จากผู้จัดงานและสปอนเซอร์

พิเศษสำหรับผู้ร่วมงานที่ช็อปสินค้าภายในงานครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ อาทิ เสื้อฟุตบอลแท้จากสโมสรชั้นนำในยุโรปฤดูกาลใหม่ รวมถึงของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

งานนี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่สำหรับการซื้อขายสินค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางของคอมมูนิตี้คนรักเสื้อฟุตบอล ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจร่วมกันอย่างใกล้ชิด

การเดินทาง

* MRT สายสีม่วง ลงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี หรือกระทรวงสาธารณสุข แล้วต่อรถสาธารณะ

* BTS ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทางออก 5) ต่อรถเมล์สาย 522

* รถเมล์สาย 69, 104, 114, 134, 191, 522

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Football Shirt Community of Thailand

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานหมายเลข 10 ไปด้วยกันในงาน Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 10

