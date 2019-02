SMF พร้อมลุย! ฟีร์มิโนหายป่วยช่วยหงส์ดวลเสือใต้

โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน กองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูล พร้อมช่วยต้นสังกัดลงเล่นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรกของศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ซึ่งจะเปิดบ้านพบบาเยิร์น มิวนิค หลังเดินทางมาร่วมกับทีมด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

ดาวเตะดีกรีทีมชาติบราซิล ไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากมีอาการป่วย จนทำให้คาดว่าเขาอาจชวดลงเล่นในเกมยุโรปคืนนี้

