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Play with FUN, be FUN เปิดกิจกรรม “เกมล่าขุมทรัพย์” นำโดย อันเดรส อิเนียสต้า

A. Iniesta
Spain
World Cup

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 ชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 ผ่านแคมเปญ “Play with FUN, be FUN” พร้อมเปิดตัวกิจกรรมพิเศษ “เกมล่าขุมทรัพย์” ที่มอบโอกาสให้ผู้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

เพื่อเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าว อิเนียสต้า ได้ส่งวิดีโอพิเศษเชิญชวนแฟนบอลไทยร่วมออกตามล่าขุมทรัพย์ พร้อมร่วมสนุกไปกับบรรยากาศฟุตบอลโลกตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ โดยสามารถรับชมวิดีโอได้ที่


Play with FUN, be FUNFUN88

สำหรับ “เกมล่าขุมทรัพย์” ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดตามคำใบ้ที่ถูกปล่อยออกมาเป็นประจำทุกวันผ่านเพจ “ตำนานหมายเลข 8 (Iniesta Thailand)” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ก่อนนำเบาะแสมาวิเคราะห์และตามหาขุมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ที่สามารถค้นพบขุมทรัพย์ได้สำเร็จ จะมีสิทธิ์แลกรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ภายใต้แนวคิด “แจกจริง ล่าจริง สนุกจริง” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มสีสันและให้แฟนบอลได้ร่วมสนุกไปพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลโลกในทุกวัน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/IniestaThailand

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Austria crest
Austria
AUT

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Play with FUN, be FUNFUN88


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