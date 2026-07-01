Play with FUN, be FUN เปิดกิจกรรม “เกมล่าขุมทรัพย์” นำโดย อันเดรส อิเนียสต้า

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 ชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 ผ่านแคมเปญ “Play with FUN, be FUN” พร้อมเปิดตัวกิจกรรมพิเศษ “เกมล่าขุมทรัพย์” ที่มอบโอกาสให้ผู้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
เพื่อเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าว อิเนียสต้า ได้ส่งวิดีโอพิเศษเชิญชวนแฟนบอลไทยร่วมออกตามล่าขุมทรัพย์ พร้อมร่วมสนุกไปกับบรรยากาศฟุตบอลโลกตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ โดยสามารถรับชมวิดีโอได้ที่
FUN88
สำหรับ “เกมล่าขุมทรัพย์” ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดตามคำใบ้ที่ถูกปล่อยออกมาเป็นประจำทุกวันผ่านเพจ “ตำนานหมายเลข 8 (Iniesta Thailand)” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ก่อนนำเบาะแสมาวิเคราะห์และตามหาขุมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ที่สามารถค้นพบขุมทรัพย์ได้สำเร็จ จะมีสิทธิ์แลกรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ภายใต้แนวคิด “แจกจริง ล่าจริง สนุกจริง” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มสีสันและให้แฟนบอลได้ร่วมสนุกไปพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลโลกในทุกวัน
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/IniestaThailand
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