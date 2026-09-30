Play with FUN, be FUN สานต่อภารกิจเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวม 188,888 บาท

Play with FUN, be FUN เดินหน้าตอบแทนสังคม ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย ด้วยเงินสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น รวมมูลค่า 188,888 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ โดย Play with FUN, be FUN ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย พร้อมสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ในการช่วยเหลือครั้งนี้ Play with FUN, be FUN ได้มอบเงินสนับสนุน พร้อมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย รวมถึงลงพื้นที่เพื่อร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีมูลค่าการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 188,888 บาท
การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Play with FUN, be FUN ในการมีส่วนร่วมกับสังคมไทย พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชุมชนและประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา Play with FUN, be FUN ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ Play with FUN, be FUN ได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2567 ได้มอบ ถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด รวมมูลค่า 150,000 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและพายุยางิในจังหวัดเชียงราย
ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 Play with FUN, be FUN ได้มอบ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น มูลค่า 88,888 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย
นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2568 Play with FUN, be FUN ยังได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น มูลค่า 88,888 บาท ณ จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ศูนย์การค้า MPark จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
Play with FUN, be FUN ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ประชาชนในยามที่เกิดวิกฤต เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกัน