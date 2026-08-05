Play with FUN, be FUN พาย้อนบทสัมภาษณ์ บรูโน่ กีมาไรซ์ ท่ามกลางข่าวลือย้ายทีม

กระแสข่าวการย้ายทีมของ บรูโน่ กีมาไรซ์ กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก หลังสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า กองกลางทีมชาติบราซิล กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ อาร์เซน่อล และมีโอกาสอำลา นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด หลังจบฤดูกาลนี้
ท่ามกลางกระแสข่าวดังกล่าว เพจ Play with FUN, be FUN พาแฟนบอลย้อนกลับไปชมบทสัมภาษณ์ของ กีมาไรซ์ เมื่อปี 2023 ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกย้ายมาร่วมทัพ "สาลิกาดง" และความผูกพันที่มีต่อสโมสรแห่งนี้
"ตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ สโมสรเพิ่งเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ภายใต้เจ้าของทีมชุดใหม่ และตอนนั้นทีมยังอยู่ในโซนตกชั้น หลายคนบอกว่าผมบ้า ที่เลือกย้ายมานิวคาสเซิล แต่สำหรับผม มันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต"
กองกลางวัย 28 ปี ยังเล่าถึงความสำเร็จที่ทีมสร้างขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว หลังสามารถพา นิวคาสเซิล กลับไปเล่นศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้อีกครั้ง
"ฤดูกาลต่อมา เราคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จ และทั้งเมืองก็ร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกัน ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่า ถ้าวันหนึ่งเราคว้าแชมป์ได้จริง ๆ มันจะยิ่งยิ่งใหญ่ขนาดไหน"
"มันเป็นฤดูกาลที่พิเศษมากสำหรับทุกคน เราติดอยู่ในกลุ่มท็อปโฟร์เกือบตลอดทั้งฤดูกาล และผมคิดว่าเราสมควรได้รับโควตาไปเล่นแชมเปียนส์ ลีกจริง ๆ"
เมื่อถูกถามถึงการปรับตัวกับการค้าแข้งในอังกฤษ กีมาไรซ์ ยอมรับว่า นิวคาสเซิล คือสโมสรที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านตั้งแต่วันแรก
"ผมเคยมีช่วงเวลาที่ดีที่ ลียง แต่ที่ นิวคาสเซิล มันแตกต่างออกไป ที่นี่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริง ๆ"
"แฟนบอลรักผม โค้ชเชื่อมั่นในตัวผม ทุกคนในสโมสรมอบความอบอุ่นให้กับผม มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก"Play with FUN, be FUN
เขายังกล่าวถึง โจลินตอน เพื่อนร่วมทีมชาวบราซิล ที่คอยช่วยเหลือเขาในช่วงแรกของการย้ายมาอังกฤษ
"ช่วงแรก โจลินตอน เปรียบเสมือนล่ามและพี่ชายของผม เขาช่วยผมทุกอย่าง และตัวเขาเองก็มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน"
กีมาไรซ์ ยังยอมรับว่า แม้การเรียนภาษาอังกฤษจะใช้เวลานานกว่าภาษาฝรั่งเศส แต่ทุกวันนี้เขาสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ พร้อมเผยว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกคือความฝันมาตั้งแต่เด็ก
"ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสได้เร็วกว่าก็จริง แต่ภาษาอังกฤษใช้เวลานานกว่า ตอนนี้ผมสามารถให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว และผมก็สนุกกับมัน เพราะการได้เล่นในพรีเมียร์ลีกคือความฝันของผมมาตลอด"
ก่อนปิดท้ายด้วยประโยคที่ทำให้แฟนบอลนิวคาสเซิลประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้
"ตอนนี้ผมกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลนิวคาสเซิลแล้ว มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก"
"แม้แต่คุณพ่อของผมก็กลายเป็นคนดังที่นี่ไปด้วยเลย" (หัวเราะ)
ตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมา บรูโน่ กีมาไรซ์ ถือเป็นกำลังสำคัญของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ทั้งในด้านผลงาน ความเป็นผู้นำ และทัศนคติในสนาม เขามีส่วนสำคัญในการพาสโมสรกลับไปเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รวมถึงคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอล "เดอะ ทูน อาร์มี่" รักมากที่สุด
แม้วันนี้อนาคตของเขาจะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ แต่หากข่าวการย้ายทีมเกิดขึ้นจริง คำพูดที่ว่า "การย้ายมานิวคาสเซิลคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต" คงเป็นอีกหนึ่งประโยคที่แฟนบอลจะจดจำ และสะท้อนถึงช่วงเวลาที่ บรูโน่ กีมาไรซ์ เติบโตจากนักเตะพรสวรรค์ กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งถิ่น เซนต์ เจมส์ พาร์ก
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