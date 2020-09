OFFICIAL : 2 วัน 2 คน! เอฟเวอร์ตันคว้าดูคูเรแพ็คแดนกลาง

เอฟเวอร์ตัน ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เรื่องการคว้าตัว อับดูลาย ดูคูเร กองกลางจากวัตฟอร์ดมาเสริมทัพ โดยเซ็นสัญญา 3 ปี พร้อมมีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก 1 ปีด้วย

ก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ทอฟฟี่สีน้ำเงินก็เพิ่งจะเปิดตัว ฮาเมส โรดริเกวซ ดาวเตะจากเรอัล มาดริดมาร่วมทีม กระทั่งล่าสุดก็มาได้ตัวมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสมาเสริมทัพต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ดูคูเร ผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกช่วง 4 ฤดูกาลหลังสุดกับวัตฟอร์ด โดยได้ลงเล่นรวมทุกรายการทั้งหมด 141 เกม ทำไป 17 ประตู 12 แอสซิสต์ และถือเป็นนักเตะใหม่รายที่ 3 ของเอฟเวอร์ตันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วต่อจาก อัลลัน กองกลางจากนาโปลี รวมถึงทาง ฮาเมส นั่นเอง

✍️ | Abdoulaye Doucouré has completed a transfer from Watford for an undisclosed fee, signing a three-year deal with a Club option for a fourth season.#BienvenueDoucouré