OFFICIAL : "โรเบิร์ตสัน" ปิดฉาก 9 ปี อำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้

ลิเวอร์พูล ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่า แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน จะยุติเส้นทางค้าแข้งกับทีมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลปัจจุบันนี้
โรเบิร์ตสัน ย้ายมาจากฮัลล์ ซิตี้ ในปี 2017 ลงเล่นให้หงส์แดงไปทั้งหมด 373 นัด คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 1 สมัย, เอฟเอ คัพ 1 สมัย, ลีก คัพ 2 สมัย รวมถึงฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ, ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ และคอมมิวนิตี้ ชิลด์
กระนั้นด้วยวัยที่ล่วงเลยมาถึง 32 ปี รวมถึงตกเป็นตัวสำรองในช่วงหลัง ทำให้เจ้าตัวเลือกจะปิดฉากการค้าแข้งกับลิเวอร์พูลไว้ที่ 9 ปี
"การไปจากสโมสรอย่างลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่นี่เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิตของผมและครอบครัวตลอด 9 ปีที่ผ่านมา"
"แต่สำหรับผมแล้ว นักเตะก็ต้องย้ายทีม คนอื่น ๆ ก็ต้องย้ายทีม สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือสโมสรและแฟน ๆ"
"ผมมีช่วงเวลา 9 ปีที่ยอดเยี่ยมที่นี่ ผมคิดว่าทุกคนคงทราบดี โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสที่จะย้ายทีมหลายครั้ง แต่ผมก็ไม่ได้ทำเพราะมันยากเหลือเกินที่จะจากสโมสรแห่งนี้ไป และผมจะไม่เปลี่ยนมันไปเป็นอย่างอื่นเลย"
"แต่ผมรู้ว่าฟุตบอลต้องดำเนินต่อไป ทีมต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป และผมคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะก้าวต่อไปและไปในที่ที่เส้นทางอาชีพของผมจะพาไป"
“ผมจะมองย้อนกลับไปถึงความทรงจำอันน่าทึ่งที่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้เสมอ ผมทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณให้กับสโมสรมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว และผมไม่เคยเสียใจเลย”
"ผมเติบโตขึ้นทั้งในฐานะผู้ชายและในฐานะคนคนหนึ่ง สโมสรแห่งนี้จะมีความหมายกับผมเสมอ แฟน ๆ ก็จะมีความหมายกับผมเสมอเช่นกัน มันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ" โรเบิร์ตสัน ให้สัมภาษณ์ผ่าน LFCTV
ทั้งนี้ โรเบิร์ตสัน กลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลรายที่สองซึ่งจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้ ต่อจาก โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่เพิ่งจะประกาศอำลาทีมช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา