Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

OFFICIAL : แม็คไกวร์ ต่อสัญญาแมนฯ ยูฯ ถึงปี 2027

H. Maguire
Manchester United
Premier League

แฮร์รี แม็คไกวร์ ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2027 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีพ่วงออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีกหนึ่งปี

กองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษลงเล่นให้ปีศาจแดงไปแล้ว 266 นัด พร้อมคว้าแชมป์คาราบาว คัพ และเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในปี 2019

“การเป็นตัวแทนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือเกียรติสูงสุด มันเป็นความรับผิดชอบที่ทำให้ผมและครอบครัวภาคภูมิใจทุกวัน"

“ผมดีใจมากที่จะได้ต่อสัญญากับสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้ไปอีกอย่างน้อย 8 ฤดูกาล และได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลสุดพิเศษของเรา เพื่อสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจร่วมกันต่อไป"

“คุณสัมผัสได้ถึงความทะเยอทะยานและศักยภาพของทีมที่น่าตื่นเต้นนี้ ความมุ่งมั่นของทั้งสโมสรในการต่อสู้เพื่อคว้าถ้วยรางวัลสำคัญนั้นชัดเจนสำหรับทุกคน และผมมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเรายังอยู่ข้างหน้า” แม็คไกวร์ กล่าวกับ manutd.com

โฆษณา