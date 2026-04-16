OFFICIAL : แบร์นาร์โด้ ซิลวา อำลาแมนฯ ซิตี้ หลังจบฤดูกาลนี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศยืนยันว่า แบร์นาร์โด้ ซิลวา จะอำลาสโมสรหลังจากจบฤดูกาลปัจจุบันในช่วงซัมเมอร์นี้
เพลย์เมกเกอร์ชาวโปรตุเกสย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าในปี 2017 ลงสนามไปแล้วทั้งหมด 450 นัด ทำไป 76 ประตู กับอีก 77 แอสซิสต์ พร้อมคว้าแชมป์ไปถึง 19 รายการ โดยเฉพาะล่าสุดคือการเป็นกัปตันทีมผู้ชูถ้วยแชมป์คาราบาว คัพ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
กระทั่งล่าสุด แบร์นาร์โด้ ได้โพสต์ข้อความอำลาแฟนบอลซิตี้ที่คอยสนับสนุนเขาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงตลอด 9 ปีที่ผ่านมา จากการที่เจ้าตัวจะตัดสินใจปิดฉากการค้าแข้งในเอทิฮัด สเตเดี้ยม หลังจบฤดูกาลนี้
"ถึง ซิตี้เซนส์ ทุกท่าน,"
"เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ตอนที่ผมมาถึง ผมกำลังทำตามความฝันของเด็กชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิต อยากบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เมืองนี้และสโมสรแห่งนี้ให้ผมมากกว่านั้น มากกว่าที่ผมเคยหวังไว้เสียอีก สิ่งที่เราคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จร่วมกันคือมรดกที่จะอยู่ในใจผมตลอดไป แชมป์เซนจูเรียนส์ (เก็บ 100 แต้มในพรีเมียร์ลีก), แชมป์ 4 รายการในประเทศ, เทรเบิ้ลแชมป์, แชมป์ลีก 4 สมัยติดต่อกัน และอีกมากมาย... มันไม่เลวเลยนะ"
"อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ถึงเวลาที่ผมต้องบอกลาเมืองนี้ที่ไม่เพียงแค่เป็นที่ที่เราประสบความสำเร็จมากมายในฐานะสโมสรฟุตบอล แต่ยังเป็นที่ที่ผมได้เริ่มต้นชีวิตแต่งงานและสร้างครอบครัวด้วย ขอบคุณ อินเนส (ภรรยา) และ คาร์โลต้า (ลูกสาว) จากหัวใจ"
"ถึงแฟน ๆ ทุกคน การสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของพวกคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืม เป้าหมายหลักของผมในฐานะผู้เล่นคือการเล่นด้วยความมุ่งมั่นเสมอ เพื่อให้พวกคุณรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกว่าได้รับการเป็นตัวแทนที่ดีในสนาม ผมหวังว่าพวกคุณจะรู้สึกได้ในทุก ๆ เกม ผมมาในฐานะผู้เล่นของแมนฯ ซิตี้ และผมจากไปในฐานะหนึ่งในพวกคุณ ผมจะเป็นแฟนบอลแมนฯ ซิตี้ตลอดชีวิต ขอให้พวกคุณสนับสนุนทีมพลังหนุ่มทีมนี้ต่อไป และผมมั่นใจว่าพวกเขาจะนำความทรงจำที่ยอดเยี่ยมมากมายมาสู่พวกคุณในอนาคต"
"ถึงสโมสร, เป๊ป (กวาร์ดิโอลา), ทีมงาน และเพื่อนร่วมทีมทุกคนตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณสำหรับความทรงจำทั้งหมด และที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้มานาน บรรยากาศที่เราสร้างขึ้นทุกวันในสนามฝึกซ้อมทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ ขอให้เราสนุกด้วยกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์สุดท้ายนี้ และร่วมกันต่อสู้เพื่อเป้าหมายในฤดูกาลนี้ที่ยังรอเราอยู่"
"รักทุกคน, แบร์นาร์โด้" กองกลางวัย 31 ปี ร่ายยาวอำลาแมนฯ ซิตี้