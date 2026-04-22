OFFICIAL : เชลซีปลด "โรซีเนียร์" พ้นกุนซือ

เชลซี ตัดสินใจแยกทางกับกุนซืออย่าง เลียม โรซีเนียร์ อย่างเป็นทางการแล้ว
เทรนเนอร์ชาวอังกฤษเข้ามาคุมทัพสิงโตน้ำเงินครามแทนที่ของ เอ็นโซ มาเรสก้า ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทว่าผลงานกลับน่าผิดหวัง ทั้งการหล่นไปรั้งอันดับ 7 ในพรีเมียร์ลีก รวมถึงการตกรอบ 16 ทีมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
จนกระทั่งฟางเส้นสุดท้ายมาขาดสะบั้น เมื่อเขาพาทีมบุกแพ้ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ขาดลอยถึง 0-3 เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแพ้ในเกมลีก 5 นัดติดต่อกัน โดยไม่สามารถทำประตูได้เลย เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1912 เลยทีเดียว จนทำให้ถูกสโมสรปลดไปตามระเบียบ
ทั้งนี้ หนึ่งในทีมงานสตาฟฟ์โค้ชอย่าง คาลัม แม็คฟาร์เลน ได้รับมอบหมายเป็นกุนซือชั่วคราวจนจบฤดูกาลนี้ โดยมีเป้าหมายคือคว้าตั๋วลุย UCL รวมถึงการคว้าแชมป์เอฟเอ คัพให้ได้