OFFICIAL : "อิราโอลา" อำลาบอร์นมัธ หลังจบฤดูกาลนี้

บอร์นมัธ ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่ากุนซืออย่าง อันโดนี อิราโอลา จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้
เทรนเนอร์ชาวสเปนเข้ามาคุมทัพเดอะ เชอร์รีส์ ตั้งแต่เมื่อปี 2023 โดยพาทีมจบอันดับ 12 ในฤดูกาลแรก 2023/24 ขณะที่ฤดูกาลต่อมา 2024/25 พาทีมจบอันดับ 9 และเก็บได้ 56 แต้ม ซึ่งถือเป็นอันดับและแต้มสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วย
ส่วนในฤดูกาลปัจจุบัน ณ ตอนนี้รั้งอันดับ 11 ยังมีลุ้นคว้าโควตาลุยไปศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปอีกด้วย
กระทั่งล่าสุด อิราโอลา ตัดสินใจปิดฉากการทำงานในไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม ไว้ที่ 3 ปี ซึ่งอยู่จนครบสัญญาพอดี
ทั้งนี้ David Ornstein จาก The Athletic รายงานว่า คีแรน แม็คเคนนา เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะมาคุมทัพแทน