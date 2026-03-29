OFFICIAL : สเปอร์สแยกทาง "ทูดอร์"

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศแยกทางกุนซืออย่าง อิกอร์ ทูดอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากพาทีมผลงานน่าผิดหวังตลอด 7 เกมที่คุมทัพ
ไก่เดือยทองดึงตัวเทรนเนอร์ชาวโครแอตมาแทนที่ โธมัส แฟรงค์ ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่กลับไม่สามารถพาทีมคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกได้เลย โดยแพ้ไปถึง 4 เกม และเสมอ 1 เกม
ส่วนในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แม้จะเปิดบ้านชนะแอตเลติโก มาดริด 3-2 แต่สุดท้ายก็แพ้ไปด้วยสกอร์รวม 5-7 ตกรอบ 16 ทีม
ทั้งนี้ สเปอร์สซึ่งหล่นไปรั้งอันดับ 17 ห่างจากโซนตกชั้นแค่แต้มเดียว ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ ฌอน ไดช์ ซึ่งเชี่ยวชาญในภารกิจหนีตายโดยเฉพาะ