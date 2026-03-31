OFFICIAL : สเปอร์สตั้ง "เด แซร์บี้" คุมทัพหนีตาย

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศแต่งตั้งให้ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ ด้วยสัญญาระยะยาว 5 ปี
ไก่เดือยทองเพิ่งตัดสินใจแยกทางกับ อิกอร์ ทูดอร์ ที่ไม่สามารถพาทีมคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกได้เลย โดยแพ้ไปถึง 4 เกม และเสมอ 1 เกม รวมถึงตกรอบ 16 ทีม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ด้วยการแพ้ แอตเลติโก มาดริด สกอร์รวม 5-7
กระทั่งล่าสุดก็เลือกเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียน เข้ามาเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์วิกฤตของทีม ซึ่งหล่นไปรั้งอันดับ 17 ห่างจากโซนตกชั้นแค่แต้มเดียว
“ผมดีใจมากที่ได้เข้าร่วมสโมสรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก"
“จากการพูดคุยกับผู้บริหารของสโมสรมาโดยตลอด เป้าหมายในอนาคตของพวกเขาชัดเจนมาก นั่นคือการสร้างทีมที่สามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และทำเช่นนั้นด้วยสไตล์การเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลของเรา ผมมาที่นี่เพราะผมเชื่อมั่นในเป้าหมายนั้น และได้เซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น"
“เป้าหมายระยะสั้นของเราคือการไต่ขึ้นตารางพรีเมียร์ลีก ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหลักจนถึงเสียงนกหวีดสุดท้ายของเกมสุดท้ายของฤดูกาล ผมตั้งตารอที่จะลงสนามฝึกซ้อมและทำงานร่วมกับผู้เล่นเหล่านี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น” โค้ชวัย 46 ปี กล่าวกับ tottenhamhotspur.com
ทั้งนี้ ถือเป็นการกลับมาทำงานในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งของ เด แซร์บี้ หลังจากก่อนหน้านี้เคยอยู่กับ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ช่วงปี 2022-2024