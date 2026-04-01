OFFICIAL : สมาคมฯ ประกาศ 4 จังหวัดลุ้นจัดคิงส์คัพ 2026

ศรีสะเกษ, ขอนแก่น, อยุธยา และ ระยอง คือ 4 จังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ที่จะจัดแข่งระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2569
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแผนในการนำ "ทีมชาติไทย ชุดใหญ่" ออกไปจัดแข่งขันในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป้าหมายในการนำกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งสู่เมืองต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นมา
โดยการเปิดรับข้อเสนอ การเป็นเจ้าภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามี 4 จังหวัด ที่ยื่นความจำนงเสนอตัวเข้ามาอย่างเป็นทางการ ภายใต้เงื่อนไข ที่ สมาคมฯ แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ คือ จะต้องมีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆ ของแมตช์นานาชาติ ตามข้อกำหนดของฝ่ายจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
1️⃣ จังหวัดศรีสะเกษ : สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ)
2️⃣ จังหวัดขอนแก่น : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3️⃣ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4️⃣ จังหวัดระยอง : สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง และ พีทีที ระยอง สเตเดียม
*หมายเหตุ : จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งหนังสือยื่นขอถอนตัวในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
สำหรับ ขั้นตอนต่อไป ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฯ จะนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา คัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตามข้อกำหนด ในทุกมิติของฟุตบอล โดยเฉพาะคุณภาพการแข่งขัน กระแสฟุตบอลภายในจังหวัด การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และประกาศแจ้งผลให้ทราบต่อไป