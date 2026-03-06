OFFICIAL : ประสบการณ์ใหม่! ลินการ์ดย้ายซบโครินเธียนส์ไร้ค่าตัว

โครินเธียนส์ สโมสรดังในลีกบราซิล ประกาศเรื่องการคว้าตัว เจสซี ลินการ์ด อดีตแนวรุก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ
ดาวเตะชาวอังกฤษ ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ เอฟซี โซล สโมสรในเคลีก ที่เพิ่งหมดสัญญากันไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อหาประสบการณ์ใหม่
ลินการ์ด เซ็นสัญญาหนึ่งปีพร้อมอ็อปชั่นขยายสัญญาจนถึงสิ้นปี 2027 หากผลงานเป็นไปตามเป้า
โดยเขาจะสวมหมายเลข 77 เตรียมลงสนามให้ โครินเธียนส์ ในฤดูกาลใหม่ และนับเป็นการหวนร่วมงานกับ เมมฟิส เดปาย แนวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ สมัยเป็นเพื่อนร่วมกันในทีมแมนฯ ยูไนเต็ด