พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

#OFFICIAL : ชื่นมื่น! แมนฯ ยูฯประกาศต่อสัญญา'เมนู'ถึงซัมเมอร์ 2031

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ค็อบบี้ เมนู ออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี 2031 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวเตะลูกหม้อทีมปีศาจแดง เกือบต้องย้ายออกจากทีหลังแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามในยุคของ รูเบน อโมริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งฤดูกาลแรก

ก่อนที่ ไมเคิล คาร์ริค จะเข้ามารับช่วงต่อ และเจ้าตัวกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีส่วนสำคัญในการพาทีมขึ้นรั้งอันดับสามต่อกลับไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และมีลุ้นติดทีมชาติไปฟุตบอลโลก 2026

"แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือบ้านของผมเสมอมา สโมสรที่พิเศษแห่งนี้คือทุกอย่างสำหรับครอบครัวของผม

"ผมเติบโตได้เห็นถึงอิมแพ็คที่สโมสรของเรามีต่อเมืองแห่งนี้ และผมรู้สึกภูมิใจที่ได้รับผิดชอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับการสวมเสื้อตัวนี้

"ตั้งแต่สนามซ้อมเดอะ คลิฟฟ์, สู่ลิตเติลตัน โรด, จนถึงแคร์ริงตัน และในที่สุดก็คือโอลด์ แทรฟฟอร์ด เส้นทางที่ผ่านมานั้นมันน่าเหลือเชื่อมาก ผมได้รับเกียรติได้ใช้ชีวิตตามความฝันในทุก ๆ วัน ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จที่นี่ ไม่ต่างจากวันแรกที่ผมลงซ้อมตอนอายุ 6 ขวบเลย

"เราทุกคนสัมผัสได้ถึงแรงขับเคลื่อนที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในสโมสร ผมมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเอง เพื่อช่วยให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลับไปลุ้นแชมป์รายการใหญ่ ๆ อย่างสม่ำเสมอในอนาคตข้างหน้า"

ตามรายงาน สัญญาฉบับใหม่จะทำให้ เมนู ได้รับค่าเหนื่อยราว 135,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็นข่าวดีต่อเนื่องจาก แฮร์รี แม็คไกวร์ ที่ต่อสัญญาไปเมื่อเดือนก่อนหน้า

