Manchester City v West Ham United - Premier League
OFFICIAL : "จอห์น สโตนส์" ปิดฉาก 10 ปี อำลาแมนฯ ซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศยืนยันว่า จอห์น สโตนส์ จะอำลาสโมสรหลังจากจบฤดูกาลปัจจุบันในช่วงซัมเมอร์นี้

กองหลังชาวอังกฤษเป็นนักเตะรายที่สองซึ่ง เป๊ป กวาร์ดิโอลา เซ็นสัญญามาร่วมทัพเรือใบสีฟ้า (ต่อจาก อิลคาย กุนโดกัน) เมื่อปี 2016 และกลายเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่หลงเหลืออยู่จากฤดูกาลแรกของ เป๊ป มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานถึง 10 ปีเต็ม โดยลงเล่นไปทั้งหมด 293 เกม ทำได้ 19 ประตู

นั่นทำให้เขาคว้าแชมป์ในถิ่นเอทิฮัด สเตเดี้ยม เทียบเท่ากับ เป๊ป ทั้งหมด 19 รายการ แบ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก 6 สมัย, แชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 1 สมัย, แชมป์เอฟเอ คัพ 2 สมัย, แชมป์คาราบาว คัพ 5 สมัย, แชมป์คอมมิวนิตี้ ชิลด์ 3 สมัย, แชมป์ฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ 1 สมัย และแชมป์ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ 1 สมัย

"ที่นี่เป็นบ้านของผมตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และจะเป็นบ้านของผมไปตลอดชีวิต" สโตนส์ กล่าวในคลิปอำลาทางโซเชียลมีเดีย

"มันเหมือนกับรถไฟเหาะตีลังกาในหลาย ๆ ด้าน ผมมาที่นี่ในฐานะเด็กหนุ่ม และตอนนี้จากไปในฐานะผู้ใหญ่เต็มตัว ได้เป็นทั้งพ่อ, เป็นสามี และในสนาม ผมได้เป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก"

"ผมได้ใช้ชีวิตตามความฝันทั้งหมด และบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่ผมมาที่นี่"

“ตอนเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งที่นี่ ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้ นอกจากความสำเร็จทุกอย่างแล้ว ยังได้รับความรักและความผูกพันจากทุกคน ความฝันทุกอย่างของผมเป็นจริงไปหมดแล้ว”

ทั้งนี้ สโตนส์ กลายเป็นนักเตะแมนฯ ซิตี้รายที่สองซึ่งจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ต่อจาก แบร์นาร์โด้ ซิลวา ที่เพิ่งจะประกาศอำลาทีมเมื่อช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้



