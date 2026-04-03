OFFICIAL : กัตตูโซลาออกกุนซือทีมชาติอิตาลี

เจนนาโร กัตตูโซ ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติอิตาลีอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเป็นการตกลงยกเลิกสัญญากับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี (FIGC) ด้วยความยินยอมร่วมกัน
ก่อนหน้านี้ กาบริเอเล กราวินา ประธาน FIGC รวมถึง จานลุยจิ บุฟฟอน หัวหน้าคณะผู้แทนทีมชาติอิตาลี เพิ่งตัดสินใจลาออก เพื่อรับผิดชอบการตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก 2026
ล่าสุดทางตัวเฮดโค้ชทัพอัซซูรีอย่าง กัตตูโซ ก็เลือกอำลาทีมตามไปอีกรายด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ กัตตูโซ มีสถิติคุมทีมชาติอิตาลีทั้งหมด 8 เกม แบ่งเป็นชนะ 6 เกม, แพ้ 1 เกม (แพ้นอร์เวย์ 1-4) และเสมอ 1 เกม (เสมอบอสเนียในเวลาปกติ 1-1 ก่อนไปแพ้จุดโทษ 1-4)