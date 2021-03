OFFICIAL: ไลป์ซิกเบียดมิลานคว้าเพชรลีกเอิง

แอร์เบ ไลป์ซิก ประกาศคว้า โมฮัมเหม็ด ซิมาก็อง ปราการหลังอนาคตไกลของสตราส์บูร์ก ด้วยสัญญา 5 ปี คาดค่าตัว 18 ล้านยูโร

กองหลังวัย 20 ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้ จนตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของบิ๊กทีมในยุโรป อาทิ แอร์เบ ไลป์ซิก และ เอซี มิลาน

Welcome Mohamed! 🔴⚪



20-year-old defender Mohamed Simakan will join #RBLeipzig on a five-year deal in July 2021 ✍️ pic.twitter.com/ibGCEzwH2j