OFFICIAL: ไลป์ซิกปล่อย'นาเกลส์มันน์'คุมบาเยิร์นซีซันหน้า

แอร์เบ ไลป์ซิก ประกาศยืนยัน ยูเลียน นาเกลส์มันน์ จะย้ายออกไปคุม บาเยิร์น มิวนิค ในฤดูกาลหน้า ด้วยสัญญาถึงปี 2026

เสือใต้ต้องมองหาเทรนเนอร์คนใหม่ หลังจาก ฮันซิ ฟลิค ประกาศลาทีมหลังจบฤดูกาล คาดว่า เขาจะเข้าไปรับงานคุมทีมชาติเยอรมันต่อจาก โยอาคิม เลิฟ หลังจบศึกยูโร 2020

Julian #Nagelsmann to leave #RBLeipzig at the end of the 2020/21 season.



The 33-year-old will then take on a role as the new head coach of @FCBayernEN as of 1st July 2021. pic.twitter.com/SPx6wWkhGI