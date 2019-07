OFFICIAL: ไม่พลิกโผ! นิวคาสเซิลตั้งบรูซคุมทีม

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง สตีฟ บรูซ เป็นนายใหญ่คนใหม่ ด้วยสัญญา 3 ปี

โค้ชชาวอังกฤษผ่านประสบการณ์คุมทีมมาอย่างโชกโชน หนึ่งในนั้นคือ ซันเดอร์แลนด์ ทีมคู่ปรับตัวฉกาจของสาลิกาดง โดยงานล่าสุดของเขาคือการคุม เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ในศึกเดอะแชมเปี้ยบชิพ

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



