OFFICIAL : ไปอีกคู่! เลื่อนเกมสเปอร์ส-ฟูแลม หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19

เกมพรีเมียร์ลีกคู่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พบ ฟูแลม ในคืนนี้ ต้องถูกเลื่อนการแข่งขันออกไป หลังทีมเยือนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ก่อนหน้านี้ โจเซ มูรินโญ เพิ่งโพสต์อินสตาแกรมเมื่อช่วง 3 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยก่อนแข่งราว 4 ชั่วโมงว่าพวกเขายังคงไม่ได้รับคำตอบว่าจะได้ลงสนามคืนนี้หรือไม่ หลังจากทั้งสตาฟฟ์และนักเตะในทีมเยือนติดเชื้อโควิด-19 หลายราย อีกทั้ง สก็อตต์ พาร์คเกอร์ กุนซือของทีมยังพลาดคุมทีมเนื่องจากคนในครอบครัวติดเชื่ออีกด้วย

ล่าสุดทาง พรีเมียร์ลีก ได้ยืนยันแล้วว่าเกมคู่ สเปอร์ส-ฟูแลม มีอันต้องเลื่อนออกไปด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของทุกฝ่าย หลังประเทศอังกฤษกำลังเจอการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงมากกว่าเดิม

ทั้งนี้ เกมคู่นี้ถือเป็นเกมคู่ที่สองในรอบสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกที่ถูกเลื่อนการแข่งขัน หลังจากก่อนหน้าน้ีเกมคู่ เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านพบ แมนฯ ซิตี้ ที่ถูกเลื่อนไปก่อนหน้านี้

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS