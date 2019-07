OFFICIAL: ได้ไปต่อ! เปเรย์ราต่อสัญญาแมนฯยูฯ

แมนฯ ยูฯ แถลงยืนยัน อันเดรียส เปเรย์รา ต่อสัญญากับสโมสรออกไปถึงปี 2023 พ่วงอ็อปชันขยายสัญญาอีก 1 ปี

กองกลางวัย 23 ย้ายมาร่วมทีมอะคาเดมีของสโมสรตั้งแต่ปี 2012 ก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2014 และได้รับโอกาสลงเล่นบ่อยครั้งจาก โอเล กุนนาร์ โซลชา

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍