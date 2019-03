OFFICIAL: โอเลไทม์! แมนฯยูฯตั้งโซลชาคุมถาวร

แมนฯ ยูฯ แถลงแต่งตั้ง โอเล กุนนาร์ โซลชา รับตำแหน่งกุนซือของทีมแบบถาวรแล้ว ด้วยสัญญา 3 ปี

โค้ชชาวนอร์เวย์เข้ารับมาตำแหน่งแทนที่ โชเซ มูรินโญ ที่โดนปลดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมนำทีมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ชนะ 14 เสมอ 2 และแพ้ 3 จาก 19 เกมในทุกรายการ

ด้วยเหตุนี้ปีศาจแดงจึงไม่รอช้าจัดการตบรางวัลเป็นสัญญาถาวรให้กับอดีตเพชฌฆาตหน้าทารกทันที หลังก่อนหน้านี้เขาได้รับโอกาสคุมทีมในฐานะเทรนเนอร์รักษาการณ์จนจบฤดูกาลนี้เท่านั้น

"ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึง ผมรู้สึกว่าสโมสรแห่งนี้คือบ้าน" โซลชา เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"มันถือเป็นเกียรติที่ได้เป็นนักเตะของแมนฯยูฯ จากนั้นได้เริ่มต้นงานโค้ชที่นี่"

"ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมาก และผมอยากขอบคุณโค้ช, นักเตะ และสตาฟฟ์ทุกคน ที่ช่วยกันมาจนถึงตอนนี้"

"นี่คืองานที่ผมฝันถึงมาตลอด ผมยิ่งกว่าตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสนำพาสโมสรไปในระยะยาว และหวังว่าจะช่วยทีมประสบความสำเร็จอย่างที่แฟนบอลที่ยอดเยี่ยมของเราสมควรจะได้รับ"

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.