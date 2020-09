OFFICIAL : โอบาเมยองต่อสัญญาใหม่อาร์เซนอล 3 ปี

ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง กองหน้าตัวเก่งของอาร์เซนอล ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่กับทีมต่อไปจนถึงปี 2023

หัวหอกชาวกาบองเหลือสัญญาฉบับเดิมกับไอ้ปืนใหญ่อีกถึงแค่ช่วงจบฤดูกาลนี้เท่านั้น ทำให้ทางสโมสรต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรั้งตั้วกัปตันทีมคนปัจจุบันให้อยู่ค้าแข้งในถิ่นเอมิเรตส์ สเตเดี้ยมต่อไป

กระทั่งล่าสุดสโมสรก็ประกาศยืนยันข่าวดีเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของดาวยิงตัวเก่ง โดยให้ทาง โอบาเมยอง มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนบอลทางโซเชียลมีเดียด้วยตัวเอง

⌛️ Coming at you 𝗟𝗜𝗩𝗘 from Emirates Stadium... https://t.co/VAZjMxUJE0