OFFICIAL: โรมาแยกทางฟอนเซก้าหลังจบฤดูกาล

โรมา ประกาศยืนยัน เปาโล ฟอนเซก้า จะก้าวลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้

โค้ชชาวโปรตุกีสเข้ามารับงานคุมจัลโลรอสซีในปี 2019 ด้วยสัญญา 2 ปี เท่ากับว่า สัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้

ล่าสุดทั้งสองฝ่ายเข้าคุยกันแล้ว และหมาป่ากุรงโรมตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับเขา หลังจากทีมทำผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้

สำหรับ ฟอนเซก้าผ่านประสบการณ์คุมบราก้า, ปากอส เฟร์เรย์รา, ปอร์โต้ และชัคตาร์ โดเน็ทส์ค

The club can confirm that head coach Paulo Fonseca will leave at the end of the season.

