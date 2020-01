OFFICIAL: โรมายืดสัญญา 'โคลารอฟ' ถึงปี 2021

อาแอส โรมา แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาของ อเล็กซานเดอร์ โคลารอฟ แบ็คซ้ายจอมเก๋า ออกไปถึงปี 2021 เรียบร้อยแล้ว

📝 NEW DEAL SIGNED 📝



Aleksandar Kolarov has signed a contract extension with the Giallorossi that runs until 2021! 🐺

#ASRoma #Kolarov2021