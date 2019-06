OFFICIAL: โรมาตั้งฟอนเซก้ากุมบังเหียน

โรมา แถลงแต่งตั้ง เปาโล ฟอนเซก้า เป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของสโมสร ด้วยสัญญา 2 ปี และมีอ็อปชันขยายอีก 1 ปี

โค้ชวัย 46 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ ชัคตาร์ โดเทส์ค เมื่อนำทีมคว้าดับเบิลแชมป์ลีกยูเครน 3 ฤดูกาลซ้อน

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo! 🐺