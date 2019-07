OFFICIAL : โรมาคว้า เพา โลเปซ มือกาวเบติสร่วมทัพ

โรมา ยืนยันคว้าตัว เพา โลเปซ ผู้รักษาประตูจากเรอัล เบติส มาร่วมทัพ ด้วยค่าตัว 23.5 ล้านยูโรเรียบร้อยแล้ว

มือกาววัย 24 ปี ลงสนามให้เบติสไปทั้งสิ้น 35 นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้ว หลังจากที่ย้ายจากเอสปันญอลมาร่วมทีมโดยไม่มีค่าตัว โดยจะเซ็นสัญญากับทีมจัลโลรอสซีนาน 5 ปี และต้องแย่งตำแหน่งกับ โรบิน โอลเซน ผู้รักษาประตูชาวสวีเดน

"มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตอบปฎิเสธสโมสรอย่างโรมา" โลเปซกล่าว

"มันเป็นก้าวย่างสำคัญในชีวิตค้าแข้งของผม ผมมีความสุขที่ได้รับความเชื่อใจจากสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ผมพร้อมจะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่แล้ว"

Pau Lopez: “It’s basically impossible to say no to a club like #ASRoma. This is a big step forward for me in my career.



"I am delighted by the confidence this great club has shown in me: I feel ready to take on this exciting new challenge.” pic.twitter.com/qf8xS7FYxT