OFFICIAL : คำรบสอง! โรมาคว้าตัว 'เอล ชาราวี' คืนถิ่น

โรมา ทีมดังแห่งศึก กัลโช เซเรีย อา ยืนยันว่าได้คว้าตัว สเตฟาน เอล ชาราวี กองหน้าดีกรีทีมชาติอิตาลีมาร่วมทีมเป็นคำรบสอง

หัวหอกวัย 28 ปี ยกเลิกสัญญากับ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว อดีตต้นสังกัดในศึก ไชนีส ซูเปอร์ลีก และแสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากย้ายกลับมาร่วมทัพหมาป่ากรุงโรม เพื่อโอกาสกลับไปติดทีมชาติอีกครั้ง

โดย เอล ฟาโรห์ ผ่านการตรวจร่างกายกับ โรมา เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ยอดทีมแห่งกรุงโรมจะประกาศข่าวดีให้สาวกทราบว่าทีมได้คว้าตัวอดีตขวัญใจคนเดิมกลับมาร่วมทัพอีกครั้ง หลังเคยค้าแข้งกับ โรมา มาแล้วในช่วงปี 2016-2019

Welcome back to #ASRoma, Stephan El Shaarawy! 🙌



