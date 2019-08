OFFICIAL : โมนาโกยืม’สลิมานี’พร้อมออปชั่นซื้อขาด

โมนาโก แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว อิสลาม สลิมานี จาก เลสเตอร์ ซิตี้ ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล

ศูนย์หน้าทีมชาติแอลจีเรียเพิ่งกลับมาร่วมทีมจิ้งจอกสยาม หลังย้ายไปค้าแข้งกับเฟเนร์บาห์เชในตุรกีด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา หลังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงกับทีมได้ นับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้ง ลิสบอนในปี 2016

ล่าสุด โมนาโก ยืนยันแล้วว่าพวกเขาตกลงคว้าตัว สลิมานี มาใช้งาน 1 ฤดูกาล พร้อมออปชั่นเซ็นสัญญาถาวร โดยนักเตะมีลุ้นประเดิมสนามในเกมลีกเอิงที่จะพบกับนีมส์สุดสัปดาห์นี้เลย

🔴⚪️ AS Monaco are delighted to announce the arrival of forward @slimaniislam, who arrives from Leicester City on loan with a future option to buy. pic.twitter.com/j2pFHqajDL