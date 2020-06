OFFICIAL: โค้ชเซาแธมป์ตันต่อสัญญาถึงปี 2024

เซาแธมป์ตัน แถลงยืนยัน ราล์ฟ ฮาเซนฮุตเติล ต่อสัญญาคุมทีมออกไปถึงปี 2024 แล้ว

โค้ชชาวออสเตรียเข้ามารับงานแทน มาร์ค ฮิวจ์ส ในเดือนธันวาคมปี 2018 และกอบกู้สถานกาารณ์ของทีมจนรอดตกชั้นสำเร็จ

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇