OFFICIAL : โค้งสุดท้าย! พาเลซปิดดีลยืมตัวบัตชัวยีก่อนเส้นตาย

คริสตัล พาเลซ ยืนยันคว้า มิชี บัตชัวยี จากเชลซี มาร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้

หัวหอกวัย 25 ปี ทำผลงานได้ไม่ดีนักกับการถูกยืมตัวไปเล่นให้บาเลนเซียในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล เมื่อทำได้เพียง 3 ประตู จาก 23 นัด ทำให้ทีมค้างคาวไฟตัดสินใจยกเลิกสัญญายืมตัวและส่งคืนให้ทางสิงโตน้ำเงินครามก่อนกำหนด

อย่างไรก็ดี จากผลงานทำประตูในอดีต ทำให้มีหลายสโมสรที่สนใจยืมบัตชัวยีไปใช้งาน โดยเฉพาะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ที่มีข่าวตลอดช่วงสุดท้ายของตลาดนักเตะ ก่อนที่จะเป็นทีมดิ อีเกิลส์ ที่คว้าตัวไปได้ในที่สุด

"นี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับคริสตัล พาเลซ" สตีฟ แพริช ประธานสโมสรพาเลซกล่าว

"มิชี เป็นนักเตะที่เราชื่นชอบมานานแล้ว และผมก็ดีใจที่ได้ประกาศว่าเราจัดการคว้าตัวเขามาสวมชุดสีแดง-น้ำเงินได้ในที่สุด เขาจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมให้ทีมของเรา"

