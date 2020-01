OFFICIAL : โค้งสุดท้าย! ผีคว้าโกลดาวรุ่งเซาธ์เอนด์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศคว้าตัว นาธาน บิช็อป ผู้รักษาประตูดาวรุ่งของ เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด ด้วยสัญญา 2 ปีครึ่ง

นายทวารวัย 20 ปี เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของ เซาธ์เอนด์ ตั้งแต่ปี 2017 และทำการลงสนามไปแล้ว 39 นัดในลีกวัน

"การได้มาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เหมือนกับฝันที่เป็นจริง" บิช็อป กล่าว

Nathan Bishop has today completed a move to @ManUtd for an undisclosed fee.