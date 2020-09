OFFICIAL : โกดินลาอินเตอร์โยกซบกายารีสัญญา 3 ปี

กายารี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว ดีเอโก้ โกดิน ปราการหลังจอมเก๋าจากอินเตอร์ มิลาน มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว

อดีตแนวรับแอตเลติโก้ มาดริด มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สนาม ซานเตเลีย เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยนักเตะตกลงเซ็นสัญญากับสโมสรถึงซัมเมอร์ปี 2023 ด้วยกัน

ทั้งนี้ ดีเอโก้ โกดิน ค้าแข้งกับอินเตอร์​ มิลาน เพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้น หลังจากย้ายจากแอตเลติโก้ มาดริด มาเล่นในเลก้า เซเรีย อา โดยลงสนามให้ทีมของ อันโตนิโอ คอนเต้ไป 36 นัดรวมทุกรายการ ทำได้ 2 ประตูก่อนแยกทางกัน

Diego #Godín è rossoblù 🔴🔵



Benvenuto in famiglia 🥰

Bienvenido en familia 🤩

Welcome in the family 😎



➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH