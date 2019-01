OFFICIAL : แอตฯ มาดริด ยืมตัวโมราต้า 1 ปีครึ่ง

แอตเลติโก มาดริด ยืนยันคว้าตัว อัลบาโร โมราต้า กองหน้าจากเชลซี มาร่วมทัพ ด้วยสัญญายืมตัวนาน 1 ปีครึ่ง

หัวหอกวัย 26 ปี เคยเล่นอยู่ในทีมอคาเดมีของทีมตราหมีก่อนจะไปประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่กับเรอัล มาดริด และเคยมีประสบการณ์ของสโมสรในต่างแดนอย่างยูเวนตุส และเชลซี ก่อนจะได้กลับมาอยู่กับแอตฯ มาดริด อีกครั้งในที่สุด

ดาวยิงชาวสเปนมีสถิติยิงได้ 82 ประตู กับ 37 แอสซิสต์ ตลอดชีวิตค้าแข้งในระดับสโมสร และเคยติดทีมชาติสเปน 27 นัด ยิงได้ 13 ประตู

🔴⚪🔴 #WelcomeMorata!

Agreement with @ChelseaFC over the loan of @AlvaroMorata for the remainder of the current season and the next one.

