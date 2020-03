OFFICIAL: แมนฯยูฯ ขยายสัญญา 'ชง' ถึงปี 2022

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า ได้ทำการต่อสัญญา ทาฮิธ ชง ปีกดาวรุ่ง ออกไปถึงปี 2022 เรียบร้อยแล้ว

✍️ @TahithC is here to stay!#MUFC