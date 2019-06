OFFICIAL : แมนฯยูฯเปิดตัว "เจมส์" เซ็นสัญญา 5 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์เรื่องการคว้าตัว แดเนียล เจมส์ ปีกความเร็งสูงจากสวอนซี ซิตี้ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ

แนวรุกทีมชาติเวลส์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับต้นสังกัดในลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลล่าสุด โดยมีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีม ก่อนที่เจ้าตัวจะเลือกย้ายซบปีศาจแดงด้วยค่าตัวเบ็ดเสร็จ 18 ล้านปอนด์

โดยล่าสุดทัพ ปีศาจแดง ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า เจมส์ ได้เซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ โดยจะเซ็นสัญญา 5 ปีด้วยกัน

"นี่เป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมและมันเป็นความท้าทายที่ผมตั้งตารอ พรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลก และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเป็นที่ ๆ เหมาะสมที่สุดที่ผมจะพัฒนาฝีเท้า" เจมส์ เผย

"มันเป็นช่วงเวลาที่แสนภาคภูมิใจสำหรับผมและครอบครัว อย่างไรก็ตามมันเจ็บปวดไม่น้อยที่พ่อของผมไม่ได้มาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลานี้กับพวกเรา ผมตั้งตาคอยที่จะทำงานร่วมกับโอเล เพื่อนร่วมทีมและเริ่มต้นใหม่"

