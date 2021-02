OFFICIAL : แมนฯยูฯปล่อยยืม'เปยิสตรี'ซบอลาเบส

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปล่อย ฟาคุนโด้ เปยิสตรี ย้ายไปค้าแข้งกับ เดปอร์ติโบ อลาเบส ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

แนวรุกชาวอุรุกวัยย้ายจากเปนารอลมาค้าแข้งกับทัพปีศาจแดงในวันสุดท้ายของตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว 10 ล้านยูโร ซึ่งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในครึ่งแรกฤดูกาลแรกกับทีมชุดU-23 และเริ่มทำผลงานได้ดีมาขึ้นเรื่อย ๆ

ล่าสุดหลังจากได้ตัว อาหมัด ดิยัลโล จาก อตาลันต้า มาร่วมทีมแล้ว แมนฯยูฯตกลงปล่อยตัว เปยิสตรี ออกไปหาประสบการณ์ทีมชุดใหญ่ในยุโรปกับอลาเบสด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

