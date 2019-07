OFFICIAL: แพ็คคู่! สเปอร์สต่อสัญญา เดวีส์, วิงส์ ถึงปี 2024

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้จัดการต่อสัญญากับเบน เดวีส์ แบ็คซ้ายตัวเก่ง และแฮร์รี วิงส์ กองกลางอนาคตไกล ออกไปจนถึงปี 2024 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฟูลแบ็ควัย 26 ปี ย้ายมาร่วมทัพไก่เดือยทองเมื่อซัมเมอร์ปี 2014 จากสวอนซี ซิตี้ และเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับแดนนี โรสตลอดเวลา แต่ซัมเมอร์นี้มีข่าวลือว่าสโมสรพร้อมจะปล่อยโรสออกไป ทำให้มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะได้ยึดตำแหน่งตัวจริงเป็นการถาวรในฤดูกาลหน้า

ทางด้านกองกลางวัย 23 ปี เติบโตมากับอคาเดมีของสโมสร ได้ลงเล่นนัดแรกกับทีมชุดใหญ่เมื่อปี 2014 กับปาร์ติซาน ในศึกยูโรป้าลีก และได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะฤดูกาลล่าสุดได้ลงเล่นไปถึง 41 นัด ทำได้ 1 ประตู

"ผมมีความสุขมากที่ได้ต่อสัญญาไปอีก 5 ปี" เดวีส์ กล่าวกับ Spurs TV

"ผมพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้อยู่กับสโมสรนี้ต่อไป และผมดีใจมากที่ได้อยู่ที่นี่"

ในขณะที่วิงส์ก็กล่าวเสริมว่า "ผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่ 5 ขวบ ดังนั้นเมื่อผมมีโอกาสได้ต่อสัญญา ผมก็แทบไม่ต้องคิดเลย"

"ผมก็พยายามทำงานหนักเหมือนเบน (เดวีส์) ฤดูกาลที่แล้วนับว่าเป็นฤดูกาลที่ยากแต่ก็เป็นฤดูกาลที่ดี ผมก็ดีใจมากเช่นกันที่ได้ต่อสัญญา ผมมีความสุขจริงๆ"

