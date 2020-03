OFFICIAL : แพ็คคู่! นิวคาสเซิลต่อสัญญา 'เชลวีย์-ริทชี' ถึงปี 2023

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ประกาศต่อสัญญากับ จอนโจ้ เชลวีย์ กองกลางตัวเก่ง และ แมตต์ ริทชี ปีกขวาตัวสำคัญ ออกไปจนถึงปี 2023

มิลฟิลด์วัย 28 ปี ย้ายมาร่วมทัพ สาลิกาดง ในปี 2016 โดยขณะนี้เขาลงเล่นให้ทีมไปแล้ว 130 นัด ทำได้ 13 ประตู กับ 19 แอสซิสต์

ด้านผู้เล่นริมเส้นชาวสก็อตแลนด์ ก็ย้ายมาอยู่ในถิ่น เซนต์ เจมส์ ปาร์ค ในปีเดียวกัน โดยเจ้าตัวลงสนามไปแล้ว 139 เกม ทำได้ 22 ประตู กับ 26 แอสซิสต์

✍️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣#NUFC are delighted to announce that Jonjo Shelvey and Matt Ritchie have both signed a new three-year deal with the club!



