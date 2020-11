OFFICIAL : เอเอฟซีกำหนดกรอบเวลาคัดบอลโลก 2022

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC เผยกำหนดเวลาศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก รอบสอง และ รอบสาม ที่จะกลับมาฟาดแข้งกันต่อในปีหน้าออกมาแล้ว

ก่อนหน้านี้ เอเอฟซี ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง จากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปแข่งในปี 2021 ทั้งหมด

ล่าสุดเอเอฟซีออกมาเผยกำหนดเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว ดังนี้

- ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง จะแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2021

- ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก รอบที่ 3 (Final Round) จะเริ่มการแข่งขันในเดือนกันยายน 2021 และจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2022

ทั้งนี้ ทีมชาติไทย รั้งอันดับ 3 ของกลุ่ม G ลงสนามไปแล้ว 5 นัด มี 8 คะแนน ยังเหลือโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง อีก 3 นัด ได้แก่ พบกับ อินโดนีเซีย (เหย้า), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เยือน) และ มาเลเซีย (เหย้า)

🔸 #AsianQualifiers Round 2 matches should be completed by June 15, 2021



🔸 #AsianQualifiers Final Round should be finished by the end of March 2022



🔸 #AFCU19 Uzbekistan will be on March 3 - 20, 2021https://t.co/DWXgPdRufQ