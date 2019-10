OFFICIAL : 'เอล กลาซิโก้' กำหนดวันแข่งใหม่ 18 ธ.ค.

ฟุตบอลคู่ บาร์เซโลนา พบ เรอัล มาดริด ได้ข้อสรุปใหม่แล้วโดยจะเลื่อนจากเดิมวันที่ 26 ตุลาคมเปลี่ยนไปเป็นวันที่ 18 ธันวาคมนี้ที่สนามคัมป์ นู

สถานการณ์การประท้วงในแคว้นกาตาลุนญา ยังคงเข้มข้นและตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมฟุตบอลสเปน (RFEF) ได้เสมอให้สลับไปแข่งที่ซานติอาโก้ เบร์นาเบวก่อน แต่ทั้งสองสโมสรปฏิเสธ สุดท้ายจึงมีคำสั่งให้เลื่อนการแข่งขันคู่นี้ออกไปก่อน

โดยหลังจากนั้นทาง RFEF ได้ปล่อยให้ทั้งสองสโมสรตกลงเรื่องวันแข่งใหม่ ซึ่งทั้งสองสโมสรได้ตกลงที่จะย้ายวันแข่งขันออกไปเป็นวันที่ 18 ธันวาคมนี้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์เหนือความควบคุมที่อาจเกิดขึ้น

LATEST NEWS

FC Barcelona communique on the postponement of #ElClásico

👉 https://t.co/mJYGZTc0ka pic.twitter.com/wdQLM2YEOi